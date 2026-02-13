Hoy: Horario del recital de Bad Bunny en River

Bad Bunny Enciende Buenos Aires: Todo lo Que Debes Saber Sobre Su Gran Regreso

El icónico Bad Bunny ha llegado a Argentina para deslumbrar a sus fanáticos con tres conciertos inolvidables en el estadio de River Plate. ¡Aquí te contamos todos los detalles!

Horarios Clave Para Hoy, Viernes 13 de Febrero

Las puertas del estadio abrirán a las 16 horas, y el espectáculo comenzará con un opening a las 19. Se espera que Bad Bunny salga al escenario cerca de las 21 horas, prometiendo un show lleno de energía y emoción que los asistentes han estado esperando desde su anuncio en mayo del año pasado.

Bad Bunny desplegando su energía en el escenario. Instagram

Avisos sobre Cortes de Calle para Hoy

La llegada de Bad Bunny provoca varias restricciones de tráfico en las cercanías del estadio River Plate. Aquí te detallamos los cortes programados:

Entre las 11 horas del martes 10 de febrero y la 1 de la mañana del lunes 16, habrá corte parcial de la Av. Figueroa Alcorta entre Av. Lidoro Quinteros y Alte. Daniel Del Soler. Además, desde el viernes hasta las 2 de la madrugada, se interrumpirán las siguientes vías:

Avenida del Libertador, Avenida Udaondo, Avenida Figueroa Alcorta y Monroe.

Avenida Figueroa Alcorta entre Av. Udaondo y Monroe.

Avenida Guillermo Udaondo entre Av. Del Libertador y Colectora Int. Cantilo.

Ingresos por Int. Cantilo al Puente Labruna.

Campos Salles entre Av. Del Libertador y Av. Guillermo Udaondo.

Tte. Ricchieri entre Av. Del Libertador y Av. Guillermo Udaondo.

Puente Labruna entre Av. Figueroa Alcorta y Av. Intendente Cantilo.

Directrices para el Ingreso al Recital

Se recomienda a los asistentes acercarse a las puertas de entrada adecuadas según su ubicación para facilitar el ingreso. Este plan está diseñado para evitar congestiones en los puntos de control y asegurar una llegada tranquila y organizada al espectáculo.