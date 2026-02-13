EE.UU. despliega su mayor portaaviones en el Medio Oriente como advertencia a Irán

La Administración de Joe Biden intensifica la presión sobre Irán al enviar un portaaviones de última generación al Medio Oriente, sumándose a otra nave ya presente en la región.

El USS Gerald R. Ford, considerado uno de los portaaviones más avanzados del mundo, será desplegado en la región, donde se unirá al USS Abraham Lincoln, que ya navega en el Mar Arábigo. Esta decisión se produce en un contexto de creciente tensión mientras el presidente Biden busca presionar a Teherán para reanudar las negociaciones sobre su programa nuclear.

Detalles del Despliegue Militar

El despliegue militar estadounidense contará con dos portaaviones y sus respectivos buques de guerra. Fuentes anónimas revelan que el USS Abraham Lincoln está equipado con destructores de misiles guiados y ya se encuentra operativo en la región.

Presiones sobre Teherán

Esta acción se produce justo después de que Biden advirtiera a Irán de las consecuencias de no llegar a un acuerdo, describiendo la situación como «muy complicada». A pesar de que se han mantenido charlas indirectas en Omán, la presión militar parece ser la estrategia elegida por Washington.

USS Gerald R. Ford: Tecnología y Capacidad

Con un desplazamiento de 100,000 toneladas y una longitud de 334 metros, el USS Gerald R. Ford puede operar más de 75 aeronaves en su cubierta de vuelo. Gracias al sistema de lanzamiento electromagnético, el portaaviones es capaz de realizar hasta 160 misiones diarias, superando a los portaaviones más antiguos.

Este portaaviones está propulsado por reactores nucleares A1B, lo que garantiza una autonomía casi ilimitada. Además, su tecnología avanzada lo convierte en un activo estratégico esencial para Estados Unidos en medio de la crisis actual.

Protestas y Situación Interna en Irán

En el ámbito interno, Irán enfrenta un creciente descontento social tras una dura represión de las protestas que estallaron a finales de diciembre. Conmemoraciones por las víctimas de la represión se están llevando a cabo, lo que intensifica la presión sobre el régimen iraní.

Los videos que circulan en redes han mostrado a ciudadanos llevando retratos de los caídos mientras cantan canciones patrióticas, un acto de desafío contra el gobierno. La situación ha generado un ambiente de incertidumbre y frustración entre la población.

Reacciones Internacionales y el Futuro en la Región

Las discusiones entre Biden y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu destacan la urgencia de abordar el programa de misiles balísticos de Irán y su apoyo a grupos militantes. Mientras tanto, las naciones árabes del Golfo han expresado su preocupación de que una acción militar desencadene un conflicto mayor, dado el frágil equilibrio en la región tras los recientes enfrentamientos.

Con una fuerza militar compuesta por aproximadamente 600,000 soldados regulares y 200,000 en la Guardia Revolucionaria Islámica, Irán ha sido advertido sobre las implicaciones de un posible incremento de hostilidades. Sin embargo, la capacidad de sus fuerzas proxy ha sido debilitada, lo que levanta dudas sobre su efectividad en caso de conflicto.