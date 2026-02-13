Qivox: La nueva forma de hacer ‘match’ en Córdoba, del boliche al gimnasio

La aplicación de Qivox ha lanzado Gymder, una herramienta diseñada para conectar personas que comparten un estilo de vida saludable justo a tiempo para San Valentín. Con más de 12.000 usuarios activos, esta iniciativa promete revolucionar la forma en que nos relacionamos en el ámbito del fitness.

Transformando el Gimnasio en un Espacio de Conexiones

Gymder no es solo una app de citas; es una plataforma que refleja una tendencia creciente en los gimnasios: convertirse en lugares de sociabilidad y apoyo mutuo. Juan Elías Jofre, CEO de Qivox, comentó sobre esta evolución: «Las personas encuentran cada vez más difícil conocer a otros que compartan sus hábitos y objetivos de vida saludable. El gimnasio ha dejado de ser exclusivamente para entrenar”.

Actualmente, alrededor del 60% de los miembros de Qivox ya se están utilizando Gymder para establecer conexiones no solo románticas, sino también amistosas y de entrenamiento. “Queremos que los usuarios se conozcan, compartan experiencias y se apoyen en sus metas”, añadió Jofre.

Una Estrategia de Lanzamiento Bien Pensada

La elección de lanzarlo antes de San Valentín fue estratégica, buscando generar un enfoque divertido y ligero sobre la conexión entre personas, sin limitarse a las citas. “El día de los enamorados fue la ocasión perfecta para resaltar la idea de comunidad”, explicó Jofre.

El Impacto de Gymder en la Comunidad de Fitness

Desde su lanzamiento, la respuesta ha superado las expectativas. “Nos sorprendió la facilidad con la que los usuarios adoptaron esta nueva herramienta”, reconoció Jofre. A medida que las personas buscan llevar un estilo de vida más saludable, también están formando amistades y relaciones amorosas basadas en intereses comunes.

La constancia en la actividad física suele mejorar cuando compartimos nuestro camino con otros que tienen metas similares. Jofre añadió: “Entrenar junto a alguien con objetivos parecidos puede ser clave para mantener la motivación y alcanzar mejores resultados”.

Guía Rápida para Usar Gymder

Utilizar Gymder es sencillo para los miembros de Qivox:

Accede a la app de Qivox con tu usuario habitual. Dirígete a la sección “Gymder”. Crea tu perfil personal indicando tus intereses y objetivos de entrenamiento. Explora otros perfiles en tu gimnasio. Establece conexiones. Acepta o rechaza solicitudes de otros miembros.

Instrucciones para usar la nueva función en la app Qivox. (@Qivoxsmartgym)

Esta función está disponible únicamente para los socios del gimnasio, garantizando un entorno seguro y controlado en cada interacción.