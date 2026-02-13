Dólar en Córdoba: Cotización del viernes 13 de febrero

El viernes 13 de febrero, la cotización del dólar en el Banco Nación marca un nuevo rumbo en el mercado cambiario. Con precios que generan atención, los detalles son claves para entender la situación actual.

El dólar oficial en el Banco Nación se encuentra a 1.365 pesos para la venta y 1.415 pesos para la compra, reflejando el impacto de las medidas del Gobierno nacional.

¿Cómo se Regula el Dólar Oficial?

El Gobierno ha definido bandas de fluctuación para el dólar, estableciendo un rango que va desde $1.000 hasta $1.500 pesos, permitiendo a la divisa estadounidense moverse dentro de esos parámetros.

Situación del Dólar Blue

El valor del dólar blue sigue siendo un punto de referencia importante en el mercado informal, aunque no se detalla en esta ocasión.

Análisis del Dólar MEP

En cuanto al dólar MEP, su cotización se presenta de la siguiente manera: 1.423,90 pesos para la compra y 1.424,68 pesos para la venta, lo que indica una leve variación en comparación con el dólar oficial.

Variaciones en las Entidades Financieras

Los precios del dólar pueden variar significativamente entre diferentes bancos. Aquí están las cotizaciones del dólar oficial en diversas entidades:

Bancor

Compra: $1.365, Venta: $1.425.

BBVA

Compra: $1.370, Venta: $1.420.

ICBC

Compra: $1.365, Venta: $1.420.

Banco Supervielle

Compra: $1.418, Venta: $1.458.