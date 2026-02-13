Todo lo que necesitas saber sobre el festival del 14 y 15 de febrero: horarios, alineación y accesos

¡Vuelve el Cosquín Rock 2026: Un Festival Que No Te Querrás Perder!
El emblemático festival Cosquín Rock regresa los días 14 y 15 de febrero en el Aeródromo Santa María de Punilla, Córdoba. Este evento reunirá a más de cien artistas de diferentes géneros y generaciones, convirtiéndose una vez más en el epicentro de la música en el verano argentino.
Los Artistas que Harán Vibrar el Escenario
Entre los nombres destacados se encuentran Babasónicos, Ciro y Los Persas, Divididos, Las Pelotas, Airbag, y La Vela Puerca. Nuevas propuestas también brillarán, como Dillom, Cruzando el Charco, y Turf, además de grandes figuras como Abel Pintos, Fito Páez, Lali, y Trueno.
Momentos Imperdibles: El Regreso de Viejas Locas
Uno de los momentos más esperados es el regreso de Viejas Locas con Fachi y Abel, prometiendo una dosis de nostalgia que hará latir más rápido el corazón de los fans. Esta edición del festival se presenta como una celebración musical para todos los gustos y edades, consolidándose una vez más en la agenda cultural del verano.
Programación Dedicada a los Amantes de la Música
Escenario La Casita del Blues
La música en este escenario comenzará a las 14:15 con Golo’s Band y culminará a las 23:35 con Les Diabolettes, pasando por artistas como Misty Soul Choir y Los Espíritus.
La Plaza – Escenario Electrónico
Desde las 16:00, la fiesta electrónica comenzará con Claudio Ricci y se extenderá hasta las 22:30 con Arkadyan, cerrando con un espectáculo para los amantes de los beats.
Disfrutalo Desde Casa
Para aquellos que no puedan asistir en persona, la buena noticia es que el festival se transmitirá en vivo a través de Disney+, cubriendo los escenarios Montaña, Sur y Norte desde las 14:30. Además, a partir de las 18:30, Bebe Contepomi, Ayelén Velázquez y Anto Punzino ofrecerán una cobertura especial con entrevistas a los artistas.
Personaliza Tu Experiencia
Este año, Cosquín Rock ha lanzado una nueva plataforma web que te permite crear tu propia grilla personalizada, asegurándote de no perderte ninguna de tus bandas favoritas.