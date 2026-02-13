Todo lo que necesitas saber sobre el festival del 14 y 15 de febrero: horarios, alineación y accesos

¡Vuelve el Cosquín Rock 2026: Un Festival Que No Te Querrás Perder!

El emblemático festival Cosquín Rock regresa los días 14 y 15 de febrero en el Aeródromo Santa María de Punilla, Córdoba. Este evento reunirá a más de cien artistas de diferentes géneros y generaciones, convirtiéndose una vez más en el epicentro de la música en el verano argentino.

Los Artistas que Harán Vibrar el Escenario Entre los nombres destacados se encuentran Babasónicos, Ciro y Los Persas, Divididos, Las Pelotas, Airbag, y La Vela Puerca. Nuevas propuestas también brillarán, como Dillom, Cruzando el Charco, y Turf, además de grandes figuras como Abel Pintos, Fito Páez, Lali, y Trueno. Momentos Imperdibles: El Regreso de Viejas Locas Uno de los momentos más esperados es el regreso de Viejas Locas con Fachi y Abel, prometiendo una dosis de nostalgia que hará latir más rápido el corazón de los fans. Esta edición del festival se presenta como una celebración musical para todos los gustos y edades, consolidándose una vez más en la agenda cultural del verano.

Programación Dedicada a los Amantes de la Música Escenario La Casita del Blues La música en este escenario comenzará a las 14:15 con Golo’s Band y culminará a las 23:35 con Les Diabolettes, pasando por artistas como Misty Soul Choir y Los Espíritus. La Plaza – Escenario Electrónico Desde las 16:00, la fiesta electrónica comenzará con Claudio Ricci y se extenderá hasta las 22:30 con Arkadyan, cerrando con un espectáculo para los amantes de los beats.