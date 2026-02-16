CGT compara a Milei con De la Rúa y Alfonsín, mientras Alberto Fernández marca un récord sorprendente

Las evaluaciones sobre la gestión de los presidentes argentinos son un tema recurrente y, en ese sentido, dos nombres se destacan en lo más bajo del ranking: Fernando de la Rúa y Alberto Fernández. Sin embargo, la llegada de Javier Milei está reconfigurando el panorama de protestas.

Las diferencias en el manejo de conflictos laborales

Un análisis de la Confederación General del Trabajo (CGT) revela un contraste contundente: mientras que a Fernando de la Rúa le hicieron ocho paros generales en solo dos años, a Alberto Fernández no se le registró ninguno durante sus cuatro años de mandato.

Milei y su récord de huelgas

Javier Milei, en apenas dos meses de gestión, ha enfrentado el paro general más inicial en la historia reciente, con solo 45 días en el cargo cuando la CGT convocó la primera huelga general en su contra.

El impacto de ser no peronista

La postura de Milei ante la CGT puede atribuirse a su no pertenencia al peronismo. Este hecho marca una diferencia clara con sus predecesores que han estado alineados con este movimiento.

Datos sobre paros generales en la Argentina

Según un estudio de la Universidad Austral, los presidentes no peronistas han experimentado 28 paros en cuatro mandatos durante 14 años. En contraste, los presidentes peronistas han tenido 16 paros a lo largo de siete mandatos en un total de 28 años.

Ránking de presidentes según paros generales

El informe de la Universidad Austral resalta datos interesantes sobre la frecuencia de los paros generales. En promedio, los presidentes no peronistas sufrieron 7,25 paros por gestión, mientras que los peronistas solo 2,29.

Los presidentes y sus récords

Desde el regreso de la democracia, Raúl Alfonsín lidera la lista con 13 huelgas registradas, seguido por De la Rúa y Menem con ocho cada uno, aunque el primero lo logró en un periodo mucho más corto. Más atrás en la lista están Cristina Kirchner y Mauricio Macri, ambos con cinco paros.

Milei en el nuevo ranking

Con las huelgas programadas, Milei se posiciona en sexto lugar, igualando a Duhalde con cuatro paros generales. Debajo de él, Kirchner con uno y Alberto Fernández, que ha sorprendido a muchos al finalizar su mandato sin haber enfrentado ningún paro.

Factores que influyeron en la gestión de Fernández

El récord de Fernández se debe a dos factores principales: la llegada de la pandemia de Covid-19 en sus primeros meses de gobierno y la relación establecida con la CGT, especialmente con su entonces secretario Héctor Daer.