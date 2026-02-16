Las Películas Clave de Robert Duvall: Un Ícono del Cine

Adiós a Robert Duvall: Recordamos sus Roles Más Icónicos

La reciente partida de Robert Duvall, a los 93 años, nos deja un vacío en el cine, pero su legado continúa vivo en un sinfín de obras que marcaron la historia del séptimo arte.

El Comienzo de una Leyenda: «Matar a un Ruiseñor» (1962) Basada en la célebre novela de Harper Lee, esta película aborda el racismo en una época de cambios sociales. Dirigida por Robert Mulligan, Duvall, en su primera gran aparición, interpretó al enigmático Arthur Radley, marcando el inicio de su carrera cinematográfica.

Clásico Western: «Temple de Acero» (1969) Bajo la dirección de Henry Hathaway, Duvall tuvo un rol breve pero crucial en este western estelar protagonizado por John Wayne, quien busca redención mientras acompaña a una joven en su sed de venganza.

Una Sátira Bélica: «MASH» (1970) Dirigida por Robert Altman, esta película se convirtió en un referente de la comedia bélica, con Duvall interpretando al estricto Mayor Frank Burns. Su actuación fue clave en una de las sátiras más memorables sobre la guerra de Corea.

El Ícono del Crimen: «El Padrino» (1972) En este clásico de Francis Ford Coppola, Duvall dio vida a Tom Hagen, el brazo derecho de Don Vito Corleone. Su interpretación se convirtió en un pilar fundamental de esta obra maestra que sigue cautivando al público.

Poder y Medios: «Network» (1976) En «Poder que Mata», Duvall asumió el rol de un ejecutivo en el contexto de una feroz crítica al periodismo y la manipulación mediática. Junto a un reparto estelar, esta película dejó una huella imborrable en la cultura cinematográfica.

Un Clásico Bélico: «Apocalypse Now» (1979) Su interpretación como el coronel Kilgore es, sin duda, uno de sus papeles más icónicos. La famosa línea «Amo el olor del napalm por la mañana» encapsula su carisma y la intensidad de su actuación en esta obra épica sobre la guerra de Vietnam.

El Gran Santini: «El Gran Santini» (1979) Duvall cautivó a la audiencia con su papel del teniente coronel Meechum, un veterano de Vietnam que lleva su disciplina severa al hogar. Su actuación le valió una nominación al Oscar.

Felicidad y Superación: «El Precio de la Felicidad» (1983) En esta película, Duvall interpreta a un cantante de country en proceso de rehabilitación de su alcoholismo, donde su personaje busca redención en una relación inesperada. Su esfuerzo y dedicación le otorgaron un merecido Oscar.

Tensión y Acción: «Un Día de Furía» (1993) En una de sus actuaciones finales, Duvall encarna a Martin Prendergast, un policía que debe lidiar con una situación extrema donde el caos se apodera de una ciudad. Su presencia aporta un aire de seriedad a esta película de culto.

Su Visión: «El Apóstol» (1997) En esta notable entrega, Duvall no solo actuó, sino que también dirigió. La historia de un pastor en fuga revela los dilemas morales y complejidades humanas, consolidando su reputación como un actor y cineasta versátil.