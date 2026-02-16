Fundación Lucha contra el Cáncer Infanto-Juvenil: ¡Únete a la Campaña!

Sumate al Abrazo: ¡Ponete La Camiseta por los Niños con Cáncer!

Este 15 de febrero, en el marco del Día Internacional del Cáncer Infanto-Juvenil, la Fundación Natalí Dafne Flexer te invita a mostrar tu apoyo a través de la campaña Ponete La Camiseta. Únete a esta noble causa con una camiseta de la Fundación o una simple remera blanca.

Una Causa que Abrazar

Desde hace más de 30 años, la Fundación Natalí Dafne Flexer trabaja incansablemente para asegurar que los niños, adolescentes y jóvenes enfermos de cáncer accedan a tratamientos adecuados y oportunos. La organización no solo facilita tratamientos, sino que también ofrece apoyo psicológico, contención emocional, libros informativos y actividades recreativas, todo sin costo.

El Poder de un Abrazo

Un abrazo va más allá de un simple gesto; simboliza apoyo y compañía en momentos de incertidumbre, especialmente para los chicos con cáncer y sus familias. Aquellos que deseen contribuir a la causa pueden adquirir la camiseta oficial en www.ponetelacamiseta.org, con envío gratuito a todo el país.

Presencia en Todo el País

La Fundación cuenta con diez sedes estratégicamente distribuidas en Argentina, incluyendo lugares emblemáticos como el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez y el Hospital Garrahan, entre otros. Esta red permite una atención integral a los pacientes y sus familias, brindando el respaldo necesario en su difícil proceso.

Tu Contribución Hace la Diferencia

Las donaciones obtenidas a través de la campaña serán utilizadas para mantener el Programa de Atención Integral, que actualmente beneficia a 2.800 chicos con cáncer y sus familias. Cada camiseta comprada y cada abrazo compartido son pasos importantes hacia el apoyo y la contención que tanto necesitan estos jóvenes luchadores durante 2026.

Para más información y para adquirir tu camiseta, visita www.ponetelacamiseta.org.