Tiroteo en pista de hielo de Rhode Island deja al menos dos muertos

Una tarde de deportes se tornó en caos en Pawtucket, Rhode Island, donde un tiroteo durante un partido de hockey dejó al menos dos personas sin vida. La comunidad se encuentra consternada tras este lamentable suceso.

Desarrollo del Incidente

El tiroteo ocurrió el lunes por la tarde en una pista de hielo local, durante un partido de hockey escolar entre dos instituciones. Los detalles iniciales indican que los disparos se originaron detrás de las gradas, sumiendo a los espectadores en el desconcierto y el pánico.

Intervención Policial y Víctimas

Las autoridades confirmaron que el sospechoso ha sido neutralizado. Sin embargo, la tragedia no se detiene ahí, ya que un reportero local, Branden Mello, reveló que, lamentablemente, una de las víctimas del ataque también ha fallecido. Cuatro personas han sido trasladadas a hospitales cercanos para recibir atención médica.

Un Acto Heroico en Medio del Caos

Entre la confusión, un padre local ha sido aclamado como héroe tras intervenir y desarmar al atacante momentáneamente. Este acto de valentía ayudó a prevenir que la situación se tornara aún más catastrófica, aunque el tirador contaba con un segundo arma.

Reacciones de la Comunidad

La noticia ha dejado a la comunidad de Pawtucket en un estado de shock, ya que un evento deportivo familiar se transformó en una pesadilla. Las autoridades siguen investigando los motivos detrás de este trágico hecho y buscan respuestas para las familias afectadas.