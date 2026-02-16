Pareja arrestada tras robar en casa de petrolero y chocar con el vehículo robado

Una pareja fue arrestada en Caleta Olivia después de un asalto en el que robaron varios objetos de valor, incluido un automóvil, en el barrio Vista Hermosa. Los hechos salieron a la luz gracias a un accidente en el que estuvo involucrado el vehículo sustraído.

Un robo que termina en colisión

La policía inició una investigación después de que un efectivo policial, hermano de la víctima, reconociera un Ford Focus champagne que había estado involucrado en un accidente en el centro de la ciudad, en la intersección de las avenidas San Martín y José Hernández. El vehículo, que presentaba daños frontales y airbags desplegados, había sido secuestrado por personal de Tránsito Municipal y llevado al corralón, donde se encontraron elementos robados de la vivienda de un trabajador del petróleo.

Elementos recuperados y signos de fuerza

Los agentes policiales se dirigieron a la casa afectada y encontraron indicios de ingreso forzado en una ventana y en una puerta trasera. El lugar estaba en un estado de caos, y entre los objetos sustraídos se confirmaron la falta de un televisor de 50 pulgadas, una freidora de aire y una licuadora de mano, junto con documentos personales.

Detención en un comercio local

Poco después, una mujer de 40 años y un hombre de 50 fueron detenidos en un comercio cuando intentaban realizar una compra con una tarjeta de la víctima. La propietaria del local, al notar la situación sospechosa, alertó a las autoridades, lo que facilitó su arresto. La causa ya está bajo la supervisión del Juzgado de Instrucción Penal N° 2, y los objetos recuperados fueron devueltos a su legítimo propietario.