CGT Cuenta con Apoyo de UTA para Convocar un Paro General

La decisión sobre un posible paro tendría lugar en una reunión crucial de la central sindical, que ya cuenta con el respaldo de importantes gremios del transporte.

Luego de la aprobación de la reforma laboral en el Senado, la Confederación General del Trabajo (CGT) se reunió este lunes para discutir un posible paro general de 24 horas. Este movimiento surge en respuesta a la protesta contra el proyecto impulsado por el Gobierno y ya cuenta con el apoyo de la Unión Tranviarios Automotor (UTA).

Convocatoria a Reunión para Definir el Futuro

La CGT convocó a sus miembros a una reunión a las 11 horas del 16 de febrero para debatir un cese de actividades. Este podría convertirse en el cuarto paro general durante la gestión de Javier Milei, y hay un amplio consenso entre diversos gremios para avanzar con la medida.

Apoyo Decisivo de los Choferes

Roberto Fernández, líder de la UTA, declaró a Infobae que su sindicato acompañará cualquier decisión que tome la CGT. Este respaldo es fundamental, dado que la UTA no participó en el último paro general del 10 de abril de 2025, citando conciliación obligatoria.

Paralización del Transporte a Nivel Nacional

La adhesión de la UTA podría resultar en la paralización del transporte en todo el país, apoyada también por La Fraternidad, bajo la dirección de Omar Maturano, y la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), liderada por Juan Carlos Schmid.

Motivaciones Detrás del Paro

La decisión de la CGT de avanzar con el paro se debe en parte a la presión de varios sindicalistas, quienes exigen acciones concretas por parte de la central ante los cambios introducidos en la reforma laboral, especialmente en lo que respecta a las licencias médicas y su remuneración.

Modificaciones Controversiales en la Reforma

El artículo 44, que fue aprobado en el Senado, modifica el esquema de remuneración de empleados que sufren accidentes o enfermedades no vinculadas al trabajo. Bajo la nueva normativa, los trabajadores recibirían un 50% de su salario, aunque esta cifra podría aumentar al 75% en ciertos casos.

Estado de Alerta en la CGT

Jorge Sola, Secretario General de la CGT, afirmó que la organización se encuentra en «estado de alerta» debido al avance del proyecto en el Congreso. El plan de lucha se inició apenas se introdujo la reforma y se prevén movilizaciones a lo largo del proceso.

Reflexiones sobre la Situación Actual

Sola criticó los cambios, mencionando que afectan tanto los derechos individuales como colectivos de los trabajadores. Según él, los senadores que respaldaron la reforma cargan con la responsabilidad de «votar una barbaridad» y de «licuar indemnizaciones».