Carrie Bradshaw: Reflejo de mi vida

La Verdadera Inspiración Detrás de "Sex and the City": La Historia de Candace Bushnell

En una reciente entrevista, la creadora de la icónica serie, Candace Bushnell, reveló que muchas de las tramas más memorables de "Sex and the City" están basadas en su propia vida. ¡Aquí te contamos todos los detalles!

La popular serie Sex and the City, que marcó un hito en la representación de las mujeres en la pantalla chica, ha mantenido un intrigante secreto: varias de sus historias provienen de las vivencias de su creadora, Candace Bushnell.

El Revelador Testimonio de Bushnell

En una exclusiva charla con People, Bushnell, de 67 años, compartió su experiencia mientras promocionaba su nuevo espectáculo unipersonal, Candace Bushnell: Tales of Sex, Success and Sex in the City. Sus sinceras declaraciones rápidamente se volvieron virales, llevando a reflexionar sobre el impacto de la serie.

De Columnista a Creadora de una Leyenda

Tras llegar a Nueva York en los años ’70 con el sueño de ser escritora, Bushnell transformó sus aventuras neoyorquinas en una columna semanal que exploraba la vida amorosa de las mujeres. Esta columna se convirtió en el libro Sex and the City, el cual posteriormente inspiró la célebre serie. “Originalmente, Carrie Bradshaw era prácticamente yo”, confesó.

Amistades y Experiencias Reales

Durante la entrevista, la escritora explicó que muchos de los episodios iniciales de la serie están fuertemente inspirados en su vida como columnista y en su círculo de amigas. “Las personas se sorprenden al ver cómo la serie refleja fragmentos de mi propia historia”, afirmó.

Realidad vs. Ficción en el Escenario

En su espectáculo, Bushnell indaga entre la realidad y la ficción, presentando una sección titulada “Real or Not Real”. Aquí, comparte anécdotas personales y revela si realmente ocurrieron o si fueron embellecidas para la pantalla.

Inspiraciones para los Personajes

Bushnell también habló sobre cómo sus amigas sirvieron de inspiración para la creación de personajes como Miranda, Charlotte y Samantha. Además, reveló que algunas tramas surgieron de experiencias vividas en vibrantes vecindarios como Greenwich Village y Soho. “Carrie era yo, especialmente en las primeras temporadas, aunque luego evolucionó de manera fantástica”, comentó.

Un Amor que Refleja la Serie

Uno de los momentos más profundos de la conversación fue cuando comparó su historia de amor con la de Carrie y Mr. Big. En la serie, Carrie finalmente se casa con Big, mientras que su propio “Mr. Big” la dejó el día en que recibió las primeras copias de su libro, un recuerdo que aborda con humor y una pizca de melancolía.

Conexiones que Permanecen

A pesar de las diferencias en sus historias, Bushnell reconoció que aún existen conexiones entre su vida y la narrativa de Carrie. Desde un par de Manolo Blahnik que le regalaron hasta las vivencias de citas y desengaños en la vertiginosa Nueva York, los ecos de su realidad siguen presentes.

El Legado de «Sex and the City»