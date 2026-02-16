Enero arranca con estancamiento en el consumo y acumula segunda caída interanual

Las cifras del consumo privado en Argentina muestran un comienzo nagativo para 2026, con la población manteniendo un comportamiento cauteloso ante la inestabilidad económica.

El consumo privado sigue sin mostrar signos de recuperación en este enero de 2026. Según el Índice de Consumo Privado de la Universidad de Palermo, el gasto de los hogares apenas aumentó un 0,1% en comparación con el mes anterior, mientras que en comparación interanual se registró una caída del 1,5%. Este escenario marca el segundo retroceso consecutivo en el consumo de los argentinos.

Desaceleración del Consumo: Un Impacto en la Economía

Estos datos revelan que el principal motor del PBI no logra encontrar un repunte sólido. La situación se agrava por la desaceleración del crédito y una menor demanda en bienes durables, lo que genera un panorama mixto en el consumo masivo.

Caída en la Recaudación del IVA

El informe de la Facultad de Negocios de la UP indica que la recaudación del IVA cayó un 3,1% interanual en enero, acumulando así su tercera disminución consecutiva. Este indicador clave refleja la salud del consumo formal en el país.

Compras con Tarjeta: Un Crecimiento Tímido

Por otro lado, las compras con tarjeta de crédito crecieron un 11,7% interanual, aunque a un ritmo más lento que a finales de 2025. A pesar de que los préstamos personales siguen en ascenso, también muestran signos de desaceleración.

Consumo Masivo: Un Horizonte Incierto

En el ámbito del consumo masivo, las cifras son dispares. Las ventas de combustibles mostraron un leve aumento del 3,8% en diciembre. Sin embargo, el consumo de carne vacuna cayó un 6,5% interanual, lo cual refuerza la idea de que el gasto en bienes esenciales está sujetado a decisiones de ajuste en los hogares.

Servicios en Recogida: Volvemos a la Debilidad

El sector de recreación y turismo también hace eco de esta fragilidad. En diciembre, los restaurantes tradicionales de Buenos Aires reportaron una caída del 2,3% interanual, revirtiendo la leve mejora observada en noviembre.

Mejoras Moderadas en Bienes Semidurables

En cuanto a los bienes semidurables, el panorama es relativamente más optimista. Las jugueterías mantuvieron tasas de ventas positivas, y también se observaron leves incrementos en la venta de ropa y calzado en centros comerciales y supermercados.

Un Comienzo de Año Consciente y Prudente

Los datos del Índice de Consumo Privado de enero subrayan que el inicio de 2026 está marcado por una falta de impulso claro en el consumo. Aunque el índice se ha estabilizado tras varios meses de caídas, los indicadores negativos persisten y reflejan la cautela de los hogares argentinos frente a la situación económica.

Según el analista Foglia, «los datos del primer mes del año indican que el consumo permanece en una frágil situación. Aunque la estabilidad mensual es positiva, se ve acompañada por un entorno de menor dinamismo y decisiones defensivas por parte de los hogares».