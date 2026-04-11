CGT en jaque: jueces laborales dejan de decidir sobre la reforma

La Confederación General del Trabajo (CGT) enfrenta un importante obstáculo tras un fallo judicial que determina que su reclamo contra la Ley de Modernización Laboral debe ser tratado en un fuero específico.

Un juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal ha resuelto que es este el ámbito competente para abordar la demanda de la central sindical. La decisión fue tomada por la jueza Macarena Marra Giménez, quien ha dado luz verde a la inhibitoria presentada por el Ministerio de Capital Humano, dirigido por Sandra Pettovello.

Detalles del fallo: Competencia judicial en juego

El pronunciamiento de Marra Giménez se conoció poco después de que un tribunal de primera instancia laborales decidiera suspender provisionalmente la aplicación de 82 artículos de la controvertida Ley 27.802, que establece reformas laborales significativas.

El trasfondo jurídico del fallo

El gobierno argumenta a su favor citando el artículo 79 de la Ley de Modernización Laboral, que atribuye a la Justicia Contencioso Administrativa Federal el manejo de causas donde el Estado Nacional actúa como parte demandada. Esta normativa establece claramente que la intervención de la Justicia Nacional del Trabajo queda excluida, aunque dicha disposición también fue suspendida por un juez laboral anteriormente.

El reclamo de la CGT y su contexto político

Representada por Jorge Sola, Octavio Argüello y Cristian Jerónimo, la CGT busca que se declare inconstitucional una amplia serie de artículos de la reforma, que fue aprobada con un significativo respaldo en el Congreso: 42 votos en el Senado y 135 en Diputados.

Toma de decisiones judiciales: Contradicciones y suspensiones

A finales de marzo, el juez Raúl Horacio Ojeda había ordenado la suspensión cautelar de 82 artículos de la ley, permitiendo que se evalúe la constitucionalidad. Tras apelar este fallo, el gobierno logró que Ojeda mantuviese la medida cautelar, siendo este un punto crucial en el desarrollo del caso.

Impacto de la Ley de Modernización Laboral

Entre los artículos suspendidos se encuentran aquellos que modifican el cálculo de indemnizaciones y el polémico Fondo de Cese Laboral, que reemplaza la indemnización tradicional. Además, se postergan reformas sobre la extensión del período de prueba en contratos y la derogación de la ley de teletrabajo.

Un futuro incierto para la reforma laboral

Como se especuló durante el debate legislativo, el destino de la Ley de Modernización Laboral se definirá finalmente en la Corte Suprema de Justicia, dejando a la CGT ante un panorama incierto y complicaciones en su lucha por la defensa de los derechos laborales.