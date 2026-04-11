Dólares en el Colchón: Un Negocio con 20% de Ganancia y Fecha Límite

La reciente cifra récord de casi u$s255.000 millones en dólares guardados por los argentinos plantea un nuevo panorama para la inversión en el país. De acuerdo al Banco Central, estas reservas sitúan a Argentina como el segundo país a nivel global en cantidad de efectivo fuera del sistema financiero, solo detrás de Rusia.

Cómo Rentabilizar los Dólares Ahorrados

El analista económico Damián Di Pace advierte sobre la ineficiencia de mantener el dinero en el «colchón». “Es un tiempo de actuar. Tu dinero, al estar guardado, no genera ingresos ni valor”, sostiene.

Para beneficiarse de estos ahorros, Di Pace recomienda optar por el régimen simplificado de Ganancias que permite regularizar los activos sin el escrutinio del pasado. “No se indaga sobre el origen de los fondos, solo se tributa sobre las ganancias futuras”, añade.

Opciones de Inversión en el Mercado Argentino

Entre las alternativas que propone el experto, destacan los bonos soberanos y acciones de empresas argentinas en el exterior, que ofrecen rendimientos de entre el 10% y 15% anual. Acciones del sector energético, como YPF y Pampa, han tenido un notable incremento del 12% este mes debido a la volatilidad en Medio Oriente.

Otras recomendaciones incluyen:

Inversiones en inmuebles usados: con precios accesibles en dólares y una renta potencial del 5 al 6% anual, además de una futura revalorización.

con precios accesibles en dólares y una renta potencial del 5 al 6% anual, además de una futura revalorización. Plazos fijos en dólares: ofrecen hasta un 5% de interés anual.

ofrecen hasta un 5% de interés anual. Cuentas remuneradas en bancos: con tasas de hasta un 2% anual.

con tasas de hasta un 2% anual. Oro: una opción clásica para blindar ahorros frente a situaciones de incertidumbre global.

Entendiendo el Carry Trade: Estrategias para 2026

La estrategia de carry trade consiste en cambiar dólares por pesos, invertir en instrumentos financieros de alta rentabilidad y eventualmente recomprar dólares a un precio más bajo, garantizando así una ganancia en moneda fuerte.

Este método cobra relevancia en un contexto donde el tipo de cambio se encuentra en su nivel más bajo en cuatro años y el rendimiento de instrumentos como LECAP y Boncer puede superar el 50% anual, ajustado por la inflación.

Contexto Internacional y Oportunidades de Inversión

La abundancia de dólares por la liquidación de cosechas, especialmente de soja y maíz, mantiene el mercado estable, lo que representa una oportunidad única. Bancos de inversión internacionales como JP Morgan y Bank of America resaltan la viabilidad del carry trade en Argentina, con la expectativa de que la rentabilidad podría superar la apreciación del dólar en el escenario global.

No obstante, es crucial estar atentos a los movimientos del mercado, ya que la estrategia podría verse afectada tras julio de 2026, cuando la oferta de dólares podría disminuir y los vencimientos de deuda del Tesoro impactar en el tipo de cambio. Si el dólar se aprecia más rápido que las tasas en pesos, los rendimientos prometidos podrían desvanecerse rápidamente.