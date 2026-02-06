CGT evalúa movilización o paro de medio día contra la reforma laboral

La CGT Se Prepara para una Gran Movilización Contra la Reforma Laboral

Los líderes sindicales de la CGT se convocan hoy para acordar acciones enérgicas en respuesta al polémico proyecto de Reforma Laboral del gobierno. Este lunes se dará inicio al debate en el Senado.

Este viernes, el Consejo Directivo de la Confederación General del Trabajo (CGT) se reúne en su sede de Azopardo 602, Buenos Aires, para discutir un plan de acción ante la Reforma Laboral propuesta por la administración de Javier Milei.

A medida que avanza la tarde, distintos líderes sindicales llegan al encuentro, desde los más conciliadores, como Héctor Daer y Gerardo Martínez, hasta aquellos que se manifiestan con mayor firmeza, como Omar Plaini y Omar Furlán.

La CGT, en su totalidad, rechaza la reforma, aunque existe diversidad en las estrategias para expresar este desacuerdo.

Algunas agrupaciones, incluyendo la UOCRA, Sanidad y Comercio, proponen llevar a cabo una gran movilización hacia el Congreso el próximo miércoles por la tarde, extendiendo esta acción a las capitales de todas las provincias argentinas. En contraste, sindicatos como la UOM, Bancarios y Camioneros están a favor de una huelga general para evidenciar su firme oposición al Gobierno.