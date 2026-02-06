Francella y Darín: Una Noche de Revelación Teatral

El 28 de marzo de 2026, Buenos Aires vivirá una noche memorable al reunir a dos íconos del teatro argentino, Guillermo Francella y Ricardo Darín, en una insólita coincidencia que promete sorprender al público.

Un Encuentro Teatral Histórico

La noche del 28 de marzo será un capítulo destacado en la historia teatral de Buenos Aires. En un giro inesperado, Francella y Darín se presentarán en la misma franja horaria y a escasa distancia uno del otro. Francella estrenará “Desde el jardín” en el Metropolitan, mientras que Darín ofrecerá una de las últimas funciones de “Escenas de la vida conyugal” en el Coliseo. Aunque no será una competencia formal, el evento se siente como un emocionante enfrentamiento simbólico entre dos grandes del espectáculo argentino.

Francella Regresa con una Propuesta Audaz

Guillermo Francella regresa al escenario con una producción ambiciosa: “Desde el jardín”, adaptación de la novela Being There de Jerzy Kosinski. Dirigida por Marcos Carnevale, esta obra mezcla sátira, comedia negra y drama social. En la piel de Chance Gardiner, Francella interpreta a un hombre cuya inocencia es confundida con sabiduría política. El elenco, que incluye a Andrea Frigerio, Martín Seefeld, Víctor Laplace y Carla Pandolfi, ofrecerá al público una narrativa resonante y actual.

Darín se Despide de un Clásico

Ricardo Darín, por su parte, regresa a un clásico del teatro con “Escenas de la vida conyugal”, bajo la dirección de Norma Aleandro y en compañía de Andrea Pietra. Después de haber cautivado a más de 650.000 espectadores en su recorrido internacional, la obra ofrece una mirada íntima sobre el amor y el desgaste emocional. Con funciones agotadas en marzo, Darín reafirma su capacidad para conmover con su sobriedad y profesionalismo.

Un Doble Encuentro en el Coliseo

Este curioso duelo se repetirá la noche siguiente, el 29 de marzo. A menos que Darín decida ofrecer funciones adicionales, esta será una oportunidad única para los amantes del teatro argentino de ver a sus dos grandes referentes en un mismo evento. En este escenario, la competencia se transforma en celebración: el público es el verdadero ganador.

Coincidencias Anteriores

Este encuentro no es fortuito. En diciembre de 2023, ambos lanzaron documentales sobre el Mundial de Qatar. “Muchachos”, narrado por Francella, se convirtió en un fenómeno, superando el millón de espectadores, mientras que “Elijo creer”, con la voz de Darín, logró destacarse en taquilla. En total, estos dos actores han reunido casi 48 millones de espectadores en el cine argentino desde 1997, lo que resalta su innegable poder de convocatoria.

Trayectorias que se Entrecruzan

Ambos actores han consolidado sus carreras con éxito. Darín, conocido por su trabajo en “Nueve reinas”, “Relatos salvajes” y “Argentina, 1985”, ha consolidado su reputación como actor dramático a nivel internacional. Francella, en su notable transformación, ha navegado del humor en series como “Casados con hijos” a roles en el cine dramático como “El clan”.

Un Monumento Cultural a la Ciudad

El 28 de marzo no marcará un vencedor, sino que celebrará una era en el teatro argentino. Con los colosos del escenario juntos, Buenos Aires vivirá un acontecimiento único. Frente a dos icónicas marquesinas, la ciudad será testigo de un momento donde el arte y la cultura se encuentran, recordándonos que, en tiempos de diversificación, el teatro sigue siendo un punto de convergencia entre las leyendas.