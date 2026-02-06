Caída del Comercio con Brasil: -20% en Enero y Cuarto Mes de Desaceleración

El intercambio comercial entre Argentina y Brasil sufrió una importante caída en enero de 2026, marcando un preocupante inicio de año para las economías de ambos países.

Datos Reveladores sobre el Intercambio Comercial

Según el último informe de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), el comercio bilateral se redujo un 19,8% en comparación al mismo mes del año anterior, con un total de 1.681 millones de dólares. Esta cifra es significativamente inferior a los 2.097 millones de dólares de enero de 2025 y representa la cuarta disminución mensual consecutiva, evidenciando una notable contracción en la dinámica comercial entre los dos principales socios del Mercosur.

Exportaciones e Importaciones a la Baja

Las exportaciones argentinas hacia Brasil se situaron en 766 millones de dólares, lo que significa una baja del 13,5% interanual. Esta situación se agrava al observar que las ventas externas cayeron 28,2% en relación a diciembre de 2025. En el lado de las importaciones, Argentina adquirió productos de Brasil por 915 millones de dólares, marcando una disminución del 24,5% en comparación con enero del año anterior.

Un Saldo Comercial Deficitario

Como consecuencia de esta caída, Argentina registró un saldo comercial negativo de 149 millones de dólares, volviendo a reportar un déficit tras el superávit de diciembre de 2025. Aunque el déficit es menor al de enero de 2025, donde se reportó un rojo de 326 millones de dólares, sigue reflejando una presión en la balanza comercial.

Desglose de Exportaciones e Importaciones

Los menores envíos de trigo, vehículos y productos lácteos fueron los responsables de la caída en las exportaciones. En cuanto a las importaciones, la disminución se debió a una reducción en la compra de partes y accesorios de vehículos, automóviles terminados y minerales de hierro, lo que indica un ajuste en el comercio bilateral.

Argentina entre los Principales Proveedores de Brasil

A pesar de la contracción, Argentina ocupa el cuarto lugar entre los principales proveedores de Brasil, solo superada por China, Estados Unidos y Alemania. También se posiciona como el tercer mayor comprador de Brasil, detrás de China y Estados Unidos, lo que demuestra la relevancia de la relación comercial en la región.

Apoyo al Acuerdo Comercial con EE.UU.

En un contexto de desafíos comerciales, la Cámara Argentina de Comercio expresó su satisfacción por la firma del Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproco con Estados Unidos, anunciado por el Ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno. Este acuerdo se considera un paso significativo hacia la reinserción de Argentina en el escenario económico global.

Valorización de Oportunidades

Natalio Mario Grinman, presidente de la CAC, expresó que fortalecer las relaciones con Estados Unidos puede significar múltiples oportunidades de intercambio, beneficiosas para ambos países. Resaltó que tal acuerdo podría impulsar la normalización de la economía argentina.