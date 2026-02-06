¡Regresa la Noche de las Compras en Córdoba: Carnaval, Descuentos y 50 Comercios en su Edición 2026!

Este sábado 7 de febrero, el corazón de Córdoba se llenará de actividad y diversión. Desde las 19:00 hasta la 01:00 del día siguiente, la peatonal Ituzaingó y sus alrededores se transformarán en un vibrante espacio comercial para disfrutar en familia.

La Noche de las Compras regresa con una propuesta renovada y emocionante. Alrededor de 50 comercios locales participarán en esta cuarta edición, que promete ser inolvidable. Estarán acompañados de espectáculos de carnaval, DJs, food trucks y promociones excepcionales para todos los asistentes.

Un carnaval en el corazón de la ciudad

Marcela Sánchez, la comerciante detrás de este evento, anticipa un formato único para esta edición especial. “Este año, la comparsa Império de Ouro traerá su magia con 50 artistas que llenarán la peatonal de ritmo y color”, afirmó.

Más comercios para disfrutar en familia

Los locales no solo estarán en la calle Ituzaingó, sino también en las cercanas Corrientes y en el tramo de Ituzaingó entre San Jerónimo y Entre Ríos. “Con más comerciantes que en ediciones anteriores, hay una oferta variada que incluye zapaterías, ropa, lencería y artículos de cotillón”, destacó Sánchez.

Cada comercio ofrecerá descuentos especiales, lo que significa que habrá oportunidades de compra inigualables para todos, incluyendo artículos para la vuelta al cole.

Diversión y seguridad: una noche para disfrutar

La Noche de las Compras no solo se centra en las compras; también habrá actividades recreativas. DJs, animaciones en la vía pública y puestos de artesanías convertirán la peatonal en un espacio de entretenimiento para toda la familia.

La seguridad es una prioridad para los organizadores. “Contaremos con una fuerte presencia policial y de la Guardia Urbana”, aseguró Sánchez, garantizando tranquilidad a los asistentes.

Facilidades para todos los visitantes

Todos los comercios aceptarán diversos medios de pago, y para quienes lleguen en auto, habrá descuentos en el Estacionamiento Mercado Sur, ubicado en el Bulevar Illia.

Expectativas elevadas para un gran evento

Sánchez también compartió la satisfacción de las ediciones anteriores: “La participación ha sido muy positiva, atrayendo a muchas familias que no visitaban el centro por el horario. Este año, esperamos que la propuesta de carnaval atraiga a aún más personas”, concluyó.