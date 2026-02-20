CGT: «Más del 90% de la actividad paralizada durante el paro»

La CGT Realiza un Fuerte Paro Nacional en Contra de la Reforma Laboral

Líderes gremiales destacan el contundente acatamiento y prometen acciones legales si persisten los cambios en las normativas laborales.

La Confederación General del Trabajo (CGT) llevó a cabo un paro nacional el día de ayer, manifestándose enérgicamente contra la reciente reforma laboral promovida por el Gobierno. Durante una conferencia de prensa, sus líderes enfatizaron la magnitud de la movilización, que alcanzó más del 90% de acatamiento en todo el país, y manifestaron su firme intención de seguir luchando por los derechos de los trabajadores.

Un Paro de Gran Aceptación

Jorge Sola, uno de los representantes de la CGT, señaló que «esta huelga ha tenido un enorme acatamiento», con un impacto significativo en diversas industrias. «Más del 90 por ciento de la actividad estuvo detenida», enfatizó ante los medios desde la sede del sindicato en la calle Azopardo.

Defensa de los Derechos Laborales

Cristian Jerónimo, otro de los líderes sindicales, aplaudió la participación de los trabajadores en esta protesta. «Quedó claro que defendemos la dignidad de nuestro pueblo», afirmó, evidenciando el apoyo masivo que la iniciativa recibió a nivel nacional.

Acciones Futuras y Respaldo a los Afectados

Octavio Argüello, también integrante de la conducción gremial, anticipó que la CGT continuará con su oposición a la reforma laboral y no escatimará esfuerzos legales. «No vamos a permitir que este Gobierno nos entregue», advirtió, al tiempo que también mostró parcialidad hacia los trabajadores de la empresa FATE, cuya planta en Virreyes enfrenta un cierre.

Advertencias a la Clase Política

Durante el desarrollo del debate en la Cámara de Diputados sobre la reforma, Jerónimo instó a los legisladores a «no traicionar al pueblo», recordando la histórica memoria colectiva del país. «Este movimiento obrero luchará donde sea necesario para proteger la dignidad de todos», añadió, subrayando la importancia de la resistencia sindical.

Un Análisis Crítico de la Reforma Laboral

Los líderes de la CGT cuestionaron fuertemente la propuesta del Gobierno, aduciendo que se trata de una regresión en los derechos laborales. Sola aseveró que este cambio legislativo «retrocede cien años» en cuanto a los derechos colectivos y perjudica el sistema previsional, desviando miles de millones de dólares al sector financiero.

Sostenimiento de la Lucha Sindical

Desde la CGT se reafirmó la necesidad de que «la política asuma que Argentina se fortalece con los trabajadores y la justicia social». En este contexto, Jerónimo también advirtió que el plan económico actual beneficia desproporcionadamente al sector financiero, desestabilizando la situación laboral de muchos.

Mirada Hacia el Futuro