Conflicto en Medio Oriente sacude a Wall Street: petróleo al alza y oro supera los US$5.000

Las tensiones geopolíticas impactan fuertemente en los mercados financieros, generando movimientos inesperados que podrían definir el rumbo de la economía global. Un vistazo a cómo están reaccionando las principales variables económicas.

Las inquietudes en el ámbito geopolítico han llevado a las acciones a la baja, extendiendo la subida del petróleo y manteniendo los rendimientos de la deuda del Tesoro a raya ante perspectivas inflacionarias. En este contexto, el precio del oro ha vuelto a superar la marca de los US$5.000.

Retos en el Mercado Accionario

En un ambiente de cautela, el S&P 500 ha interrumpido su recuperación tras la reciente caída del sector tecnológico. Un índice que monitorea a los fabricantes de chips ha registrado un retroceso del 1%. En contraste, Walmart Inc. reportó ventas comparables en Estados Unidos que superaron las expectativas, lo que llevó a un incremento del 2,6% en sus acciones. Mientras tanto, el crudo West Texas Intermediate se comercia por encima de US$66.

Influencia de la Geopolítica en los Precios del Petróleo

La tensión en Medio Oriente ha elevado las expectativas de un posible conflicto, lo que a su vez está elevando los precios del crudo. Según analistas, cualquier acción militar en Irán puede alterar los flujos de una región que representa un tercio del petróleo mundial. Estas preocupaciones han reducido el apetito por el riesgo en los mercados.

Movimientos Claves en los Mercados Financieros

Acciones

Algunos movimientos destacados incluyen:

El S&P 500 cayó un 0,2%, mientras que el Dow Jones y el Nasdaq también vieron disminuciones de 0,3% y 0,2%, respectivamente. Por su parte, el Stoxx Europe 600 y el índice MSCI World continuaron la tendencia negativa. En cambio, el índice de semiconductores de la Bolsa de Filadelfia descendió un 1,1%.

Divisas

En el mercado de divisas, el índice Bloomberg Dollar Spot subió un 0,2%. El euro y la libra esterlina experimentaron caídas del 0,1% y 0,3%, ubicándose en US$1,1766 y US$1,3459, respectivamente. El yen japonés también retrocedió un 0,2% a 155,13 por dólar.

Criptomonedas y Bonos

El Bitcoin bajó un 0,3% a US$66.079,41, mientras que Ethereum cayó un 1,1% a US$1.919,47. En cuanto a los bonos, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años se mantuvo estable en el 4,09%.

Materias Primas

Las materias primas también reflejan la tensión en los mercados. El crudo West Texas Intermediate subió un 1,9% alcanzando US$66,41 por barril, mientras que el oro al contado aumentó un 0,5% a US$5.004,10 la onza.