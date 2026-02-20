Andrés Mountbatten: Del Favoritismo Real a la Caída en Desgracia

El expríncipe Andrés, una figura central en la familia real británica, ha tenido un año marcado por serias acusaciones y un arresto histórico que lo convierten en el primer miembro de la realeza en enfrentar tales cargos en más de tres siglos.

El arresto: Un nuevo capítulo en la historia de Andrés Andrés Mountbatten Windsor, conocido como el expríncipe Andrés, fue arrestado recientemente bajo sospecha de mala conducta en el ejercicio de su función pública, un hecho que ha capturado la atención de los medios y del público.

Detalles del Arresto y Acusaciones

Si bien no se han revelado las especificidades de las acusaciones, informes previos indican que el expríncipe podría haber compartido información confidencial sobre viajes comerciales y otros documentos gubernamentales. Algunos de estos informes se habrían entregado a Jeffrey Epstein, el fallecido financiero con un oscuro historial.

Una Vida de Privilegios y Controversias

Nacido el 19 de febrero de 1960, luego de que su madre, la reina Isabel II, asumiera el trono, Andrés siempre fue considerado el «hijo favorito» de la monarca. Su cercanía con ella le permitió disfrutar de enormes privilegios e influencia, una situación que ahora se ha vuelto problemática tras el descubrimiento de sus vínculos con figuras controvertidas. El expríncipe se retiró de las funciones reales en 2019 y enfrentó un descalabro total al perder títulos militares y patrocinadores debido a las acusaciones en su contra, incluidas graves alegaciones de abuso sexual.

Relaciones y Escándalos en los Medios

Desde su matrimonio con Sarah Ferguson en 1986 hasta su posterior divorcio y acentuada exposición mediática, la vida de Andrés ha sido un imán para los titulares de tabloides. La prensa británica ha seguido muy de cerca sus apariciones en fiestas y su estilo de vida excesivo, apodándolo «Andy, el millas aéreas» por su ostentoso uso de recursos durante viajes de trabajo. El escándalo alcanzó un punto álgido durante su relación con Epstein, lo que llevó a numerosas investigaciones sobre sus actividades e incluso a su renuncia como embajador comercial en 2011.

El Caso de Virginia Giuffre

En 2021, Virginia Giuffre presentó una demanda civil acusando a Andrés de abuso cuando ella era menor de edad, un alegato que ha generado un intenso escrutinio público y ha llevado al expríncipe a ausentarse de la vida pública. La situación se convirtió en un tema recurrente en el debate sobre la corrupción dentro de las monarquías contemporáneas y ha levantado cuestionamientos sobre los privilegios y responsabilidades de la realeza en una sociedad moderna.

Un Arresto Histórico