Samantha Batallanos confirma romance con empresario alemán: ‘La gente no puede destruir lo que no ve’

La modelo argentina Samantha Batallanos regresa a la escena desde Europa, más segura que nunca y con un nuevo amor en su vida.

Desde paisajes alpinos en Suiza, Samantha Batallanos se muestra decidida a dejar atrás sus conflictos sentimentales. En una reciente entrevista con Magaly Medina, confirmó que está conociendo a un empresario alemán, pero con un enfoque muy claro: proteger su privacidad.

Un Cambio de Rumbo para Samantha

La modelo, que ha estado en el centro de diversas polémicas, ahora refleja una actitud de mayor madurez. Aseguró: “La vida me saca la basura del camino para ponerme cosas bonitas”. A pesar de estar en una nueva relación, no planea dejar de trabajar y ser económicamente independiente.

La Nueva Relación: ¿Un Secreto?

Durante la entrevista, Samantha reveló que conoció a su nuevo interés en Ibiza el año pasado. “Todo es color de rosa”, afirmó, subrayando que disfruta de un vínculo que no piensa mostrar al público. Su declaración fue clara: “La gente no puede destruir lo que no ve”.

Riqueza Interior y Exterior

Pese a que las redes sociales sugirieron que su estilo de vida podría estar vinculado a un sugar daddy, la modelo se desmarcó de esos rumores. “No tengo pareja, quiero ser independiente”, enfatizó durante la conversación. Su crecimiento personal y estabilidad emocional son ahora su prioridad.

Conexión Internacional

Sobre su nuevo interés, Batallanos comentó que la comunicación se da en inglés, destacando su dinamismo en el romance. Afirmó: “Él ha viajado a Perú varias veces. Es un empresario que me ha conquistado” y que incluso lo llevó a un programa de la televisión peruana.

Una Nueva Samantha

Refiriéndose a su nueva actitud, Samantha mencionó que ahora prefiere relaciones en las que prime el respeto y la reciprocidad. Su enfoque ha cambiado drásticamente, afirmando con convicción: “No seré más de migajera”.

Con un futuro que parece brillante, la modelo argentina se encuentra en un camino de autodescubrimiento y empoderamiento, dejando claro que su vida es ahora una prioridad personal y profesional.