Binance y Franklin Templeton se unen para impulsar un programa cripto institucional

Franklin Templeton y Binance Lanzan Innovador Programa de Colateral para Inversiones Institucionales

Una nueva alianza entre Franklin Templeton y Binance está transformando el panorama financiero, permitiendo que las instituciones utilicen fondos tokenizados como colateral para operar de manera más eficiente y segura.

Cambio de Paradigma en el Colateral Institucional

Franklin Templeton, líder en inversiones a nivel global, y Binance, el principal exchange de criptomonedas, han presentado un innovador programa de colateral fuera del exchange. Esta iniciativa busca optimizar la forma en que las instituciones operan en los mercados digitales, introduciendo un mecanismo seguro y eficiente para el uso de activos tradicionales.

Acceso a Fondos Tokenizados en Binance

Los clientes elegibles ahora pueden utilizar participaciones de fondos del mercado monetario, emitidas a través de Benji, la plataforma tecnológica de Franklin Templeton, como colateral en Binance. Esto representa un avance significativo, ya que permite a los inversores institucionales manejar activos regulados sin necesidad de depositarlos directamente en el exchange.

Beneficios de la Innovación Financiera

Este nuevo enfoque soluciona un problema histórico para los operadores, ya que les permite generar rendimiento de sus activos sin comprometer la custodia o la liquidez. Las participaciones tokenizadas permanecen resguardadas en un entorno seguro y regulado, minimizando así el riesgo de contraparte.

Comentarios de los Líderes del Sector

Roger Bayston, de Franklin Templeton, expresó: «Este programa de colateral permite a nuestros clientes trabajar con activos de manera sencilla y regulada, creando un futuro prometedor en las finanzas digitales». Por su parte, Catherine Chen de Binance agregó que esta colaboración representa un paso natural hacia la integración de activos digitales con las finanzas tradicionales.

Un Futuro Prometedor para los Activos Digitales

La infraestructura de custodia y liquidación del programa cuenta con el respaldo de Ceffu, el socio de custodia cripto-nativa de Binance. Ian Loh, CEO de Ceffu, indicó que este modelo de negociación responde a la creciente demanda de prácticas que prioricen la gestión del riesgo.

Crecimiento de la Colaboración entre las Dos Firmas

Con este lanzamiento, se expande la red de colaboración entre Franklin Templeton y Binance, evidenciando un compromiso continuo hacia el crecimiento y la innovación en el ámbito de los activos digitales. A medida que las finanzas digitales se integran en el sistema financiero cotidiano, los inversores se benefician de nuevas oportunidades y mayores opciones de colateral que se pueden liquidar en cualquier momento.

Compromiso con la Innovación en Activos Digitales

Franklin Templeton, pionera en la inversión en activos digitales y en la aplicación de blockchain, continúa liderando el camino hacia el futuro de las finanzas. Su integración de tecnología y productos de inversión confiables permitirá a las instituciones mejorar su eficiencia y gestión de riesgos en el dinámico mercado digital.