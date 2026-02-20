Protestas por la Reforma Laboral: Nuevos enfrentamientos con la policía y detenidos

Tensión y Protestas en la Marcha contra la Reforma Laboral en Buenos Aires

Una jornada intensa tuvo lugar en la Plaza de Los Dos Congresos, donde un grupo de sindicatos y movimientos de izquierda se manifestaron en contra de la reforma laboral. Aunque la convocatoria no fue masiva, la situación se volvió conflictiva.

Incidentes durante la Protesta La manifestación, que comenzó en la tarde del jueves, estuvo marcada por algunos incidentes. La policía lanzó gases lacrimógenos tras intentos de algunos manifestantes de derribar el vallado que resguardaba el Parlamento. Al cierre del día, se reportaron catorce detenidos tras un operativo para desalojar la plaza.

Preparativos Policiales antes de la Marcha Desde temprano, la Policía Federal estableció un riguroso vallado en las inmediaciones del Congreso, bloqueando calles aledañas y garantizando la seguridad en la zona.

El Ambiente de la Manifestación “¡Vamos, gente, están votando todo a favor!”, exclamó un manifestante a medida que la situación se tensaba de nuevo. Los rumores sobre infiltrados generaron inquietud entre los organizadores, y cuando menos se esperaba, la policía dispersó a la multitud con más gases lacrimógenos.

Desmovilización y Nueva Convocatoria Casi a las 15:30, varios grupos comenzaron a abandonar la plaza, pero unos minutos después, más participantes se unieron, reavivando la protesta. Eduardo Belliboni, un líder del Polo Obrero, anunció que se reunirían nuevamente el 25 de octubre para seguir luchando contra la reforma laboral.

Impacto de las Condiciones Climáticas Las altas temperaturas y la humedad generaron desmayos entre algunos manifestantes. Además, la policía había realizado detenciones previas, incluyendo a un menor de edad, en un control que buscaba prevenir incidentes.