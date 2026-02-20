Fausto Spotorno: ‘Argentina se reestructura económicamente’

La situación económica de Argentina es crítica, y el economista Fausto Spotorno comparte su visión sobre cómo los paros, la apertura de importaciones y las políticas laborales afectan al país.

El experto Fausto Spotorno expone un análisis sobre las consecuencias económicas de los paros generales y la actual dinámica inflacionaria en Argentina. Ofrece una perspectiva detallada sobre la producción y el impacto en diferentes sectores.

Estimando Pérdidas Económicas por Paro General

Spotorno revela el método que utiliza para calcular las pérdidas económicas ocasionadas por un paro. «Se comienza con el Producto Bruto Interno (PBI) diario. A partir de ahí, se eliminan los sectores que no se ven afectados por la medida de fuerza», explica. Este enfoque permite obtener una cifra más precisa de las consecuencias económicas.

Qué Sectores Permanecen Activos

El economista destaca que algunos sectores siguen operando sin alteraciones, como el agro. «Los campos continúan trabajando durante un paro», afirma. Luego se evalúan los sectores que sí sufren el impacto de la medida, teniendo en cuenta la posible recuperación de la producción perdida, lo que influye en el cálculo final de pérdidas.

Por ejemplo, menciona el caso de un restaurante en el microcentro: «Si no se vende una milanesa, esa venta se perdió para siempre». Estos detalles ayudan a construir un panorama más claro de las implicancias económicas de un paro general.

Repercusiones de las Políticas Económicas en el Sector Neumático

Sobre el sector del neumático, Spotorno sostiene que la situación actual se debe a políticas de protección mal implementadas. «Proteger la economía no siempre es la solución; puede generar incentivos erróneos que empeoren la situación», argumenta. Además, resalta que Argentina solo produce la mitad de los neumáticos que necesita, haciendo necesaria la apertura a importaciones.

Argentina y el Proceso de Reestructuración Económica

El analista indica que el país está en medio de un proceso de reestructuración económica similar al de una empresa que debe reducir tamaño para poder enfocarse en nuevas oportunidades. «Cualquiera que haya trabajado en una compañía sabe que una reestructuración a menudo inicia con ajustes», comenta, enfatizando la importancia de generar los recursos necesarios para un futuro más sostenible.