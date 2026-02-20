Inundaciones en Francia Occidental: Tras 35 Días de Lluvias Continúan Aumentando

La Dordogne inunda calles de Libourne: la tormenta y las mareas complican la situación

Las intensas lluvias han desbordado ríos en Libourne, afectando a las calles y generando preocupaciones en la región. Aunque los daños aún son limitados, la situación podría empeorar debido a las inminentes tormentas y las altas mareas.

Alertas por inundaciones en la región

El gobierno ha emitido advertencias serias, indicando que el episodio de inundaciones no ha concluido. Se han declarado alertas rojas en diversas áreas del oeste, incluyendo Loire-Atlantique y Maine-et-Loire. En la ciudad de Angers, varios distritos más bajos se encuentran bajo el agua, obligando a algunos residentes a evacuar sus hogares.

Evacuaciones y cortes de energía

Más de 1,700 personas han sido evacuadas en el departamento de Lot-et-Garonne, mientras los cortes de electricidad continúan afectando a miles de hogares en la región. La situación ha llevado a las autoridades a tomar medidas preventivas para garantizar la seguridad de los habitantes.

Perspectivas meteorológicas y pronósticos

A pesar de que los meteorólogos anticipan un cambio hacia el clima seco en los próximos días, Météo-France y Vigicrues advierten que los niveles de los ríos seguirán aumentando a medida que el agua de las tierras más altas fluya hacia el mar. La comunidad sigue en alerta ante el potencial de nuevas inundaciones.