Actualización de haberes jubilatorios: Nuevos valores para marzo

A partir de marzo, los jubilados en Argentina recibirán un aumento en sus haberes, renovando así sus montos mínimos y máximos en alineación con el Índice de Precios al Consumidor.

El Gobierno Nacional ha dado a conocer un ajuste en las jubilaciones, conforme a la variación del Índice de Precios al Consumidor de enero. Este anuncio se formalizó mediante la Resolución 38/2026, publicada en el Boletín Oficial por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

La actualización se inscribe en el marco de la movilidad previsional vigente, que permite ajustes mensuales en relación con la inflación. Con este incremento, el haber mínimo se establece en $369.600, mientras que el máximo alcanzará los $2.487.063.

Nuevos Montos y Bases Imponibles

Desde el 1° de marzo, las bases imponibles serán de $124.481 para el haber mínimo y $4.045.590 para el máximo. Asimismo, la Prestación Básica Universal (PBU) se fijará en $169.075, y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) ascenderá a $295.680.

Consultas sobre Prestaciones Sociales

Quienes perciben prestaciones de Anses pueden consultar sobre sus próximos pagos a través del calendario mensual de pagos. Para ello, deben seguir algunos pasos sencillos que garantizan el acceso a la información necesaria.

Trámites de Jubilación en Anses

Realizar el trámite de jubilación en Anses implica una serie de pasos que combinan acciones en línea y presenciales. El proceso comienza en la página oficial de Anses, donde los solicitantes deben ingresar al apartado “Mi Anses” utilizando su número de CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Es fundamental que los solicitantes verifiquen que todos sus aportes laborales estén correctamente registrados, lo que se puede hacer desde la opción “Trabajo” y “Consultar Historia Laboral”. En caso de detectar aportes no registrados, deberán presentar la documentación correspondiente, como recibos de sueldo y declaratorias de servicios, además de completar el formulario 6.18 para solicitudes de prestaciones.

Una vez que la información esté verificada y completa, el siguiente paso es solicitar un turno en las oficinas de atención de Anses. Al asistir, es necesario presentar un DNI vigente.