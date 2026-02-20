Inversión Recomendada: CEDEAR de Tecnología Menos Conocida Podría Aumentar un 70%

Si eres un ahorrador que busca refugio en activos dolarizados, ahora es el momento de considerar los CEDEAR de Salesforce, una opción que podría brindarte rendimientos significativos en el futuro cercano.

Los CEDEAR, o Certificados de Depósito Argentinos, son ideales para aquellos que desean invertir en acciones de empresas extranjeras, comprándolas en pesos. En este contexto, Salesforce se perfila como una de las opciones más atractivas, según los análisis recientes.

¿Por qué considerar Salesforce?

Salesforce, el gigante estadounidense del software en la nube, ha sido recomendado por expertos debido a su potencial de crecimiento proyectado en su cotización en dólares. Con una estrategia centrada en inteligencia artificial y automatización, la compañía enfrenta un futuro prometedor.

Recuperación tras la caída

En los últimos 12 meses, las acciones de Salesforce han experimentado una caída superior al 40%, llevándola a niveles mínimos. Esteban Castro, economista y CEO de Inv.est, explica que esta corrección se debe más a factores de mercado y toma de ganancias, que a debilidades fundamentales en el negocio.

Las proyecciones son optimistas

Según analistas, los CEDEAR de Salesforce podrían ver un aumento de entre 50% y 120% en dólares en el próximo año. La compañía mantiene márgenes de bruto alrededor del 78% y un flujo de caja sólido, gracias a su crecimiento en el área de inteligencia artificial, que ya genera más de 500 millones de dólares anuales en ingresos recurrentes.

Un vistazo a su rendimiento

Salesforce cuenta actualmente con más de 150.000 clientes y emplea a alrededor de 70.000 personas. A un precio de aproximadamente 185 dólares por acción en Wall Street, la empresa se posiciona con múltiplos de valuación más atractivos, lo que genera una perspectiva de recompras de acciones que mejora su perfil financiero.

CEDEAR de Salesforce: un activo atractivo para el futuro

Las recomendaciones en el mercado sugieren que el CEDEAR de Salesforce es una opción viable para inversores a mediano y largo plazo, siempre teniendo en cuenta la volatilidad del mercado. Con precios objetivos que rondan desde 280 hasta 400 dólares, la expectativa es que la acción supere su rendimiento actual con un escenario base proyectado en torno al 70% de aumento.