Therians en el Congreso: La indignante reacción de un líder sindical tras la reforma laboral

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, desató una fuerte crítica hacia los legisladores después de que se aprobara un controvertido proyecto de reforma laboral. Sus declaraciones, cargadas de ironía y reproche, no dejaron a nadie indiferente.

Durante una jornada marcada por un paro convocado por la CGT, Aguiar utilizó una expresiva metáfora al referirse a los diputados. En la red social X, afirmó: “El Congreso se llenó de therians que se autoperciben ratas y votaron la ley”. Esta afirmación destaca su desacuerdo con el proyecto que ahora será revisado por el Senado.

Los therians son personas que sienten una conexión interna con animales no humanos, un fenómeno que ha tomado relevancia en diversas plataformas de discusión y entre los jóvenes.

Coincidencias sorpresivas

Curiosamente, Aguiar encontró un punto en común con el presidente Javier Milei en su crítica al Parlamento, al manifestar que “el Parlamento es un nido en el que hay bastantes ratas”. Esta alusión resuena con la percepción de ineficiencia y falta de compromiso en la política actual.

Críticas a la reforma laboral

Aguiar calificó a los diputados de “irresponsables”, argumentando que actúan “al margen de la Constitución”. Criticó fuertemente la reforma al afirmar que “no solucionan nada” y que, en lugar de generar nuevos empleos, “empeoran la situación laboral”.

Peligro para la ANSES

El líder sindical también advirtió sobre las implicaciones del proyecto para la ANSES, expresando que “el FAL hiere de muerte a la ANSES” y sugiriendo que se abre la puerta a la privatización del sistema previsional. “Están intentando regresar a un sistema similar al de las AFJP”, evaluó.

Compromiso con la lucha laboral

Aguiar enfatizó que lo que está en juego es la dignidad de los trabajadores y que no se resignarán ante decisiones que perjudican su bienestar. “La próxima semana volveremos al Congreso, y con movilización y huelgas vamos a hacer frente a estas decisiones”, concluyó tras el paro de la CGT.