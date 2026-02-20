El petróleo se encarece más del 4% por la tensión entre EE.UU. e Irán

Los precios del petróleo experimentan un notable incremento, impulsados por las crecientes tensiones militares en el Medio Oriente que podrían afectar el suministro global. Descubre cómo este escenario impacta en el mercado internacional.

Este jueves, los precios internacionales del petróleo han visto un nuevo aumento significativo, después de haber subido más del 4% en la jornada anterior. Este repunte está directamente relacionado con el creciente temor de una escalada militar entre Estados Unidos e Irán, lo que aumenta las preocupaciones sobre el impacto que podría tener en el suministro global.

El barril de Brent, el referente europeo, se sitúa alrededor de US$ 71,79, mientras que su par estadounidense, el West Texas Intermediate (WTI), avanza hasta US$ 66,53. En la jornada previa, ambos tipos de petróleo alcanzaron sus precios más altos desde finales de enero.

La Preocupación por el Estrecho de Ormuz

El Estrecho de Ormuz es el principal foco de atención, ya que representa una vía marítima crucial por la cual transita cerca del 20% del petróleo mundial. Cualquier interrupción en esta ruta, conocida como un “cuello de botella” para las exportaciones de energía de la región, podría tener repercusiones inmediatas sobre los precios globales.

Recientemente, medios de comunicación de Irán reportaron la clausura temporal del paso durante ejercicios militares, aunque no se concretó si fue reabierto por completo. Adicionalmente, Irán ha emitido advertencias sobre posibles lanzamientos de cohetes en su sur.

A su vez, Estados Unidos ha movido buques de guerra hacia la región. JD Vance, vicepresidente, ha indicado que la Casa Blanca está evaluando mantener las conversaciones diplomáticas o considerar una “alternativa” más directa. Según informes, cualquier acción militar podría prolongarse durante semanas, aumentando así el riesgo geopolítico en los contratos de petróleo.

Inventarios y Presiones del Mercado

La tensión geopolítica no es el único factor que afecta los precios del crudo. Las reservas de crudo, gasolina y destilados en EE. UU. han disminuido en la última semana, de acuerdo con el Instituto Americano del Petróleo (API), lo que ha sorprendido a los analistas que esperaban un aumento de 2,1 millones de barriles. Esta caída en los inventarios del mayor consumidor de petróleo del mundo acentúa la presión alcista sobre los precios.

Repercusiones en los Mercados Financieros

El reordenamiento en los mercados también se manifiesta en otros activos. El euro ha subido a 1,18 dólares, mientras que el oro, tradicional refugio en tiempos de crisis, incrementó su valor en un 2% durante el miércoles, superando los US$ 5.000 por onza troy. La plata también experimentó un crecimiento del 2,1%.

En el ámbito de las criptomonedas, el bitcoin subió aproximadamente un 1%, alcanzando alrededor de US$ 66.900, mientras los inversores equilibran la búsqueda de refugio con apuestas más especulativas debido a la volatilidad del mercado.

Con el Estrecho de Ormuz y las negociaciones en curso como telones de fondo, el mercado del petróleo está bajo una importante prima geopolítica. Las decisiones diplomáticas y militares que se tomen en el futuro cercano serán determinantes para estabilizar o intensificar esta tendencia alcista en los precios del crudo.