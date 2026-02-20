Los Archivos de Epstein: ¿Solo el Comienzo de la Investigación sobre el Ex-Príncipe Andrés?

Andrés Mountbatten-Windsor, hermano del rey Carlos III, fue arrestado recientemente en un caso que trae a la luz correos electrónicos cuestionables y viejas conexiones con Jeffrey Epstein.

Un Arresto Inesperado

El arresto de Andrés en la mañana del jueves (GMT) por parte de la policía de Thames Valley no está vinculado a las acusaciones de Virginia Giuffre, quien lo acusó de abuso sexual. Sin embargo, la situación es mucho más compleja de lo que se pensaba inicialmente.

¿Qué llevó al arresto?

Las investigaciones comenzaron tras la publicación de archivos masivos de Epstein en enero, donde se descubrieron correos electrónicos que revelan interacciones entre el expríncipe y el fallecido delincuente sexual. Uno de estos correos fue enviado solo cinco minutos después de que Andrés recibiera informes sobre su viaje a Asia, algo que alarmó a las autoridades.

Detrimento de las relaciones

Un mes después, Andrés aparentemente transmitió información confidencial sobre oportunidades de inversión en Afganistán a Epstein, quien había sido condenado previamente por delitos sexuales. Este tipo de comunicaciones han despertado el interés de los investigadores, quienes ahora miran con atención hacia el pasado del expríncipe.

Análisis de la Situación Actual

Con el caso avanzando, la policía ha comenzado a colaborar estrechamente con el gobierno británico y el Palacio de Buckingham, solicitando correos electrónicos que puedan arrojar más luz sobre la situación. Buckingham ha asegurado que apoyará la investigación.

Investigación en Curso

Aparte de los correos electrónicos, se estima que la policía ha revisado millones de documentos relacionados con Epstein y ha obtenido copias de las autoridades estadounidenses. Aunque solo se ha visto una pequeña fracción del caso, se sospecha que este es solo el principio de una investigación más profunda.

Consecuencias Posibles

Por el momento, Andrés ha sido puesto en libertad bajo investigación sin cargos específicos en su contra. Su arresto, aunque alarmante, es parte de un proceso habitual en delitos de cuello blanco, donde generalmente se permite la libertad bajo fianza mientras se llevan a cabo las indagaciones iniciales.

Los detectives continuarán revisando las pruebas recopiladas, y se espera que en las próximas semanas se determine si habrá un caso formal en su contra. Un posible juicio podría llevar el nombre «R v. Mountbatten-Windsor», marcando un momento histórico para la familia real británica.