Votación de Diputados: Reforma Laboral de Milei en Detalle

La Cámara de Diputados Avanza con la Reforma Laboral: Detalles de la Votación

En una maratónica sesión, el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno fue aprobado en la Cámara de Diputados, marcando un hito en la agenda política del país. Con un resultado de 135 votos favorables frente a 115 en contra, ahora la iniciativa se dirige al Senado para su revisión final.

Un Debate Caldeado y Controversial

La aprobación no estuvo exenta de tensiones. El ambiente se tornó intenso durante la votación, donde la oposición intentó frenar el avance de la sesión. En respuesta, el oficialismo logró marcar la pauta, programando la votación alrededor de las 22 hs.

En un giro inesperado, el bloque de la Libertad Avanza decidió retirar una moción que buscaba limitar el tiempo para el debate, todo esto a cambio de un pacto que prometía moderar las agresiones verbales hacia los diputados que apoyaban la reforma.

¿Quiénes Apoyaron la Reforma?

Los Votos a Favor Incluirán Diversas Agrupaciones

La reforma obtuvo respaldo de diferentes bloques políticos. Algunos de los principales votantes a favor fueron:

La Libertad Avanza

Sabrina Ajmechet

Carlos Alberto Almena

Lisandro Almirón

Barbara Andreussi

PRO y Otros Bloques

El PRO y otras agrupaciones también se sumaron al apoyo, destacando la inclusión de varios representantes de la UCR y otros partidos menores que contribuyeron al total de votos positivos.

Oposición y Votaciones en Contra

Los Que Se Oponían a la Reforma

La oposición, representada principalmente por Unión por la Patria, también mostró una fuerza significativa con 91 votos en contra. Sus integrantes argumentan que la reforma podría afectar negativamente a los derechos laborales de los trabajadores.

Principales Voces en Contra

Hilda Aguirre

Ernesto “Pipi” Alí

Cristian Andino

Javier Andrade

Fuentes de Ausencias en la Cámara

Además de los intensos debates, algunos diputados se ausentaron, como Sergio Guillermo Casas y Juan Schiaretti, lo que pudo haber influido en el resultado final.

El avance de este proyecto no solo marca un cambio significativo en la política laboral, sino que también refleja las tensiones actuales dentro del panorama político argentino. La atención ahora se centra en el Senado, donde se definirá su futuro.