Criptomoneda Revolucionaria Supera a Bitcoin y Transformará el Uso del Dinero

Las criptomonedas han evolucionado en el debate económico, pasando de ser vistas como una amenaza disruptiva al sistema financiero tradicional, a ser reconocidas como una fuerza que lo reconfigura desde adentro. Un reciente análisis del Deutsche Bank profundiza en esta temática.

Bitcoin: Un Cambio de Narrativa

El informe titulado Chapter 1: Currency, crypto, and payment infrastructure expone que la competencia en el futuro no será entre monedas, sino entre redes de liquidación. Así, el control del flujo de pagos se convierte en la verdadera medida del poder económico.

Aunque Bitcoin nació como un símbolo de resistencia ante la intermediación bancaria, su alta volatilidad y los riesgos asociados a su uso impiden que se establezca como una alternativa viable para pagos masivos.

Con una capitalización de cerca de $2.5 billones, Bitcoin sigue siendo relevante, pero no ha conseguido desplazar las monedas tradicionales. Sin embargo, ha abierto el camino para que surjan nuevas formas de dinero digital menos volátiles.

El Auge de las Stablecoins

Según el Deutsche Bank, las stablecoins son el verdadero motor de cambio. Proyectan un crecimiento exponencial, pasando de $20,000 millones en 2020 a más de $300,000 millones en 2025, con la mayoría vinculada al dólar.

En vez de debilitar la moneda estadounidense, funcionan como una extensión digital del dólar, facilitando pagos instantáneos y transacciones transfronterizas sin intermediarios tradicionales.

María Fernanda Juppet, CEO de Notbank by CryptoMarket, subraya que estas monedas son cruciales para el ecosistema de pagos modernos, lo que hace que el dólar sea más ágil y accesible.

Regulación y el Futuro del Dólar Digital

El informe destaca que la regulación de stablecoins en Estados Unidos, prevista para 2025, marcará un cambio en la dinámica financiera. Las nuevas normativas exigirán un respaldo sólido, asegurando así la estabilidad económica.

Un dato significativo: Tether, uno de los mayores emisores de stablecoins, posee más de $135,000 millones en treasuries, lo que refleja la demanda de deuda pública estadounidense.

Sin embargo, también existen riesgos. Un retiro masivo podría generar tensiones en el mercado de deuda, un problema que se está analizando con detenimiento por las autoridades competentes.

CBDC y la Respuesta de los Bancos Centrales

Mientras el sector privado se afirma, los bancos centrales están en guardia. China y Europa están desarrollando sus propias monedas digitales, buscando preservar su soberanía monetaria frente al auge de las stablecoins.

Estados Unidos, por su parte, ha optado por potenciar el dólar digital a través de entidades privadas, lo que indica diferentes estrategias sobre la futura infraestructura monetaria.

El análisis del Deutsche Bank sugiere que la próxima década verá un sistema dual en el que el dólar seguirá siendo el líder, pero cuya expansión adoptará formas digitales e innovadoras.