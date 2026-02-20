¡Escápate si hay problemas en Uruguay!

Alberto Samid se pronuncia tras su regreso a Argentina: "Estoy vivo"

En un conmovedor video divulgado desde su cuenta de X, Alberto Samid expresó su alivio al regresar al país para recibir atención médica, asegurando que su traslado fue crucial para salvar su vida.

El impactante mensaje de Samid desde la clínica Alberto Samid, conocido empresario de la carne, fue internado recientemente en Buenos Aires tras un complicado estado de salud en Uruguay. «Si hoy estaba en Uruguay, hoy estaría en un cajón», afirmó con vehemencia, agradeciendo a quienes lo apoyaron y resaltando el papel clave del ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak.

Las gravísimas críticas al sistema sanitario uruguayo Durante su mensaje, Samid no escatimó en críticas hacia la atención médica en Uruguay, recomendando enfáticamente a los argentinos que eviten recibir tratamiento allí. «No tienen medicamentos, no tienen máquinas modernas, los médicos son inexpertos”, enfatizó. Con preocupación, instó: «Si alguna vez tienen un problema en Uruguay, rajen, no se queden un minuto».

El traslado salvador y la intervención de autoridades El empresario compartió su experiencia dolorosa, señalando que su situación se volvió crítica cuando un allegado le advirtió sobre los altos riesgos. Fue entonces cuando intensificó su solicitud para regresar a Argentina. «Hice cualquier cosa para poder venir acá», declaró, mostrando su desesperación por recibir atención adecuada. El vuelo de regreso se facilitó gracias a la intervención del equipo de Kreplak, quien, a través de su prepaga, logró traer a Samid de vuelta a Buenos Aires. Este traslado fue elogiado por el empresario, quien se mostró satisfecho con la atención que recibió en la Clínica Trinidad Mitre.

El mensaje conciliador de Samid Hacia el final de su video, Samid adoptó un tono conciliador, pidiendo disculpas a quienes pudo haber ofendido en el pasado. «Si en algún momento me pasé con algunos, les pido disculpas», concluyó, dejando atrás la controversia que lo rodea.