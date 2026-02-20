Visa Adquiere Prisma y Newpay, Integrando Banelco y PagoMisCuentas

En un movimiento estratégico, Visa ha anunciado la adquisición de Prisma Medios de Pago y Newpay en Argentina, consolidando así su posición en el sector de pagos digitales en el país.

Visa ha dado un gran paso en el mercado argentino al adquirir Prisma Medios de Pago y Newpay, tras alcanzar un acuerdo definitivo con Advent International. Este acuerdo promete transformar la dinámica de los servicios de pago en el país.

¿Qué aportan Prisma y Newpay a Visa?

Prisma es un actor fundamental en el procesamiento de transacciones para tarjetas de crédito, débito y prepago. Por su parte, Newpay proporciona una infraestructura robusta para redes de pago en tiempo real, incluyendo la famosa red de cajeros automáticos Banelco y la plataforma de PagoMisCuentas.

Innovaciones y Tecnología al Alcance

Con esta adquisición, Visa tiene la intención de acelerar la implementación de tecnologías innovadoras como la tokenización, autenticación biométrica y herramientas avanzadas de gestión de riesgos. Estas soluciones están diseñadas para mejorar la experiencia de pago tanto para consumidores como para comerciantes.

Declaraciones de los Líderes de Visa

Ryan McInerney, CEO de Visa, manifestó que esta adquisición marca un hito significativo en Argentina, fortaleciendo las relaciones con los clientes y fomentando la innovación en el ecosistema de pagos. “Al integrar la experiencia local de Prisma y Newpay con nuestras soluciones globales, facilitará que los pagos sean más seguros y rápidos”, aseguró.

Gabriela Renaudo, Country Manager de Visa para Argentina y Cono Sur, agregó: “Existen oportunidades cruciales para impulsar la adopción de pagos digitales y modernizar la infraestructura de servicios financieros en el país.” Esta adquisición es vista como un compromiso firme de Visa con el desarrollo económico argentino.

Expectativas Futuras de la Transacción

Juan Pablo Zucchini, Managing Partner de Advent, enfatizó que “esta transacción subraya la fortaleza de las plataformas de Prisma y su papel esencial en el ecosistema de pagos de Argentina”, anticipando que la operación se cerrará en el primer trimestre de 2026.

Reacciones del Ministerio de Economía

El ministro de Economía, Luis Caputo, celebró esta noticia en sus redes sociales, considerándola como “una gran noticia para el sistema financiero, implicando una actualización tecnológica significativa”. Destacó que esta inversión de Visa refleja la confianza que el presidente Javier Milei genera en el sector empresarial.