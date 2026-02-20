Trump: «Quedan 10 días para saber si se logra un acuerdo con Irán»

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anticipó que el futuro de las negociaciones con Irán se definirá en menos de dos semanas. En una reunión de la recién formada Junta de Paz, Trump destacó la posibilidad de una acción militar si no se logra un acuerdo sobre el programa nuclear iraní.

Durante el lanzamiento de la Junta de Paz en Washington D.C., Trump mencionó que aún queda «algo de trabajo por hacer» en la relación con Irán y que «podríamos tener que avanzar un paso más».

Incremento Militar de EE.UU. en Medio Oriente

En los últimos días, Estados Unidos ha aumentado su presencia militar en Medio Oriente, coincidiendo con informes de que las negociaciones con representantes iraníes en Suiza están progresando. A medida que se intensifican las discusiones, las fuerzas americanas refuerzan su equipamiento en la región.

Una Reacción Dividida en el Congreso

Dentro del Congreso, tanto demócratas como ciertos republicanos han manifestado su oposición a cualquier escalada militar sin el visto bueno del Legislativo. Trump, por su parte, confía en que sus enviados especiales han mantenido «muy buenas reuniones» con sus contraparte iraníes.

«A lo largo de los años, ha quedado claro que llegar a un acuerdo con Irán no es fácil», afirmó el presidente, advirtiendo que de no lograrse un consenso, podría haber repercusiones graves.

Desafíos y Adversidades en el Horizonte

A pesar de los esfuerzos diplomáticos, el clima bélico se agrava con informes de que Irán también ha fortalecido sus instalaciones militares. El ayatolá Alí Jamenei ha advertido en redes sociales sobre las repercusiones de las acciones estadounidenses en la región.

Los representantes Ro Khanna y Thomas Massie han indicado que intentarán llevar a votación la próxima semana un tema relacionado con la Ley de Poderes de Guerra, la cual requiriría la aprobación del Congreso para cualquier acción bélica nueva.

La Dilema de la Guerra con Irán

Khanna enfatizó que una guerra con Irán sería catastrófica y podría poner en riesgo a miles de tropas estadounidenses en la región. «Irán tiene una sociedad compleja y capacidades militares significativas,» agregó, instando a la máxima prudencia en la toma de decisiones.

La discusión sobre el manejo de la política exterior estadounidense hacia Irán sigue generando opiniones encontradas, mientras el inminente riesgo de conflicto se siente más presente que nunca.