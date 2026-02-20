Germán Martínez: ‘Derogaremos la reforma laboral al asumir el Gobierno’

La controversia en torno a la reforma laboral que propone el Gobierno argentino sigue generando intensos debates. Germán Martínez, líder del bloque de Unión por la Patria, ha levantado la voz en contra de lo que califica como una ley perjudicial para los trabajadores.

Germán Martínez, presidente del bloque de diputados de Unión por la Patria, ha expresado su rechazo a la reforma laboral impulsada por el Gobierno, considerándola “una normativa absolutamente antiobrera y antitrabajador”. Esta declaración, realizada en su discurso de cierre del bloque opositor, resuena con fuerza en un contexto político cada vez más polarizado.

Un Enfoque Retrogrado en la Legislación Laboral

Martínez subrayó que la ley no solo carece de modernización, sino que retrocede a conceptos del pasado. “Es una reforma pre peronista y pre yrigoyenista”, afirmó, haciendo referencia a tiempos donde los derechos laborales ya estaban más protegidos. Según su análisis, la propuesta del oficialismo vuelve a una época donde la jornada laboral de ocho horas era una conquista relevante.

Falta de Consenso y Urgencia en la Toma de Decisiones

El jefe de la bancada opositora apuntó a la falta de diálogo en la creación de la reforma. «Durante todo este proceso, hubo consenso cero y los plazos fueron demasiado breves», criticó. Insistió en que el proyecto carece de la humanidad necesaria para abordar las expectativas de millones de argentinos.

Una Promesa de Derogación en el Futuro

Martínez concluyó su alocución con una declaración contundente, prometiendo que si regresan al poder, “esta ley será derogada inmediatamente”. Esta afirmación refleja la determinación del bloque opositor de revertir una normativa que consideran perjudicial para el trabajador argentino.