El Plan Secreto Contra Mastercard y Mercado Pago

La compra de Prisma por parte de Visa marca un antes y un después en el ecosistema de medios de pago en Argentina. Este movimiento estratégico no solo redefine la cara del comercio digital en el país, sino que también posiciona a Visa como un jugador clave en la región.

Detalles de la Adquisición

Visa ha formalizado la adquisición de casi toda la operación de Prisma Medios de Pago, un unicornio tecnológico que había sido previamente comprado por Advent. Esta operación, valorada en más de 1.200 millones de dólares, refuerza la estrategia de Visa en un mercado cada vez más competitivo.

Sin embargo, la unidad de adquirencia de comercios quedó excluida del acuerdo debido a preocupaciones por la competencia.

Una Movida Estratégica

El proceso de venta de Prisma se había preparado minuciosamente, separando sus unidades en tres empresas distintas: Payway, Newpay, y Prisma Medios de Pago. La absorción de las dos últimas por parte de Visa le otorga un control significativo sobre el procesamiento de pagos, un aspecto crucial para aumentar su presencia en el mercado.

Cristian Soragni, experto en fintech, afirma que la rentabilidad de esta operación proviene de las comisiones que ambos servicios generan por transacciones diarias, un aspecto que podría traducirse en miles de millones de pesos al año.

Análisis del Mercado y Competencia

Esta adquisición permite a Visa tener un control directo del ecosistema local, sin la necesidad de depender de socios. Mientras Visa busca recuperar terreno frente a Mastercard, puede acceder a datos vitales sobre los hábitos de consumo de sus clientes, fortaleciendo así su estrategia comercial.

El Futuro de Visa en el Mercado Fintech

La determinación de Visa de capitalizar su movimiento en el mercado fintech argentino es clara. Con la incorporación de Prisma, Visa está lista para adoptar tecnologías emergentes, como la tokenización y soluciones biométricas, para asegurar sus operaciones y optimizar sus márgenes de ganancia.

A nivel regional, la adquisición de Prisma le brinda a Visa una oportunidad única para expandir su influencia no solo en Argentina, sino también en otros países latinoamericanos. Esto se traduce en la capacidad de competir directamente con plataformas emergentes como el sistema de pagos brasileño PIX.

Innovaciones en Pagos

Con esta adquisición, Visa podría implementar nuevas tecnologías que faciliten los pagos, como el «tap to pay» mediante dispositivos wearables y la integración de criptoactivos en su plataforma. Esto no solo modernizaría la infraestructura de pagos, sino que también mejoraría la experiencia del usuario final.