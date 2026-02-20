Votaciones de la Reforma Laboral: ¿Quiénes apoyaron y quiénes se opusieron?

Título: La Reforma Laboral de Javier Milei Avanza: Media Sanción en Diputados y Próximo Paso en el Senado

Bajada: Con 135 votos a favor, la controvertida reforma laboral impulsada por Javier Milei logró la media sanción en Cámara de Diputados, abriendo camino a nuevas modificaciones que serán debatidas en el Senado el 27 de febrero.