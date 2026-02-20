Votaciones de la Reforma Laboral: ¿Quiénes apoyaron y quiénes se opusieron?

Título: La Reforma Laboral de Javier Milei Avanza: Media Sanción en Diputados y Próximo Paso en el Senado
Bajada: Con 135 votos a favor, la controvertida reforma laboral impulsada por Javier Milei logró la media sanción en Cámara de Diputados, abriendo camino a nuevas modificaciones que serán debatidas en el Senado el 27 de febrero.
La reforma laboral propuesta por el presidente Javier Milei obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados, marcando un hito en el debate legislativo. Con un total de 135 votos a favor y 115 en contra, el proyecto ahora regresará al Senado donde se analizarán las modificaciones realizadas. La fecha para su tratamiento en la Cámara alta está programada para el 27 de febrero.
Modificaciones en el Proyecto Original
Durante las discusiones en comisión, el oficialismo atendió un reclamo generalizado de los bloques opositores y eliminó el artículo que proponía cambios en el régimen de licencias por enfermedad.
Apoyo y Resistencia en el Hemiciclo
Los legisladores de La Libertad Avanza, apoyados por el PRO, la UCR, Innovación Federal y otros representantes de provincias, lograron esta aprobación tras recibir el respaldo de varios gobernadores, lo que permitió alcanzar el quórum necesario.
Postura de la Oposición
En contraposición, los bloques de Unión por la Patria, la izquierda, la Coalición Cívica y algunos diputados provinciales se manifestaron en contra de la propuesta, reflejando la división en el Congreso sobre esta reforma clave.