CABA: Nuevas boletas de patentes disponibles hasta el 27 de febrero

¡Atención! Nuevas boletas del Impuesto a Patentes en CABA ya están disponibles

La AGIP lanzó las actualizaciones de las boletas del impuesto a las patentes en la Ciudad de Buenos Aires, con fecha límite de pago programada para el próximo viernes 27 de febrero. Este cambio afecta a miles de contribuyentes, quienes pueden consultar y descargar sus boletas desde el sitio oficial del organismo.

Detalles sobre el Impuesto Automotor

Las nuevas liquidaciones reflejan la actualización anual del impuesto automotor, calculado según la valuación fiscal del vehículo y las alícuotas vigentes en la CABA. Desde la AGIP, se recomienda a los contribuyentes revisar su estado de cuenta para evitar cargos por intereses. Si se encuentran errores en la valuación o en los datos del vehículo, se pueden realizar reclamos a través de los canales digitales del organismo.

Boleta AGIP: patentes

Acceso a las Nuevas Liquidaciones

Los contribuyentes pueden acceder a las nuevas boletas ingresando al sitio oficial de la AGIP utilizando su número de dominio. Además, es importante recordar que el calendario fiscal incluye diferentes plazos a lo largo del año, y quienes opten por el pago anual anticipado podrán beneficiarse de interesantes descuentos.

Beneficios y Requisitos para Descuentos

Para acceder a los descuentos ofrecidos por la AGIP, los contribuyentes deben cumplir con ciertos requisitos:

Requisitos para acceder a descuentos:

No tener deudas pendientes.

Estar adherido al débito automático.

Realizar el pago anual anticipado.

Se mantienen también exenciones para vehículos destinados al transporte de personas con discapacidad, así como para autos eléctricos o híbridos que cumplan con las normativas locales establecidas.

AGIP en la Ciudad de Buenos Aires

A través de la plataforma oficial de la AGIP, los usuarios pueden llevar a cabo diversos trámites de manera digital, incluyendo la descarga de la boleta electrónica, pagos en línea con tarjeta de débito o crédito, y la posibilidad de adherirse al débito automático.