Fallece a los 53 años Eric Dane, estrella de «Anatomía de Grey» y «Euphoria», tras lucha contra ELA

Con un legado inolvidable en la televisión, Eric Dane, famoso por sus roles en «Anatomía de Grey» y «Euphoria», ha fallecido tras una dura batalla contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

Un ícono de la televisión estadounidense

El actor Eric Dane nos dejó el pasado jueves a la edad de 53 años, poco tiempo después de revelar su diagnóstico de ELA. Dane, conocido por su papel como Cal Jacobs en Euphoria y como el inolvidable Dr. Mark «McSteamy» Sloan en Anatomía de Grey, dejó una huella profunda en la industria del entretenimiento.

Declaraciones sobre su partida

Un comunicado de su equipo mencionó: «Con gran tristeza informamos que Eric falleció tras una valiente lucha contra la ELA». En sus últimos momentos, estuvo rodeado de su familia: su esposa Rebecca Gayheart y sus dos hijas, Billie y Georgia, quienes fueron su mayor fuente de inspiración.

El impacto de su carrera

Nacido en San Francisco en 1972, Dane comenzó su carrera actoral en 1993. Su papel como el carismático Dr. Sloan en Anatomía de Grey lo catapultó al estrellato, convirtiéndolo en un favorito del público.

Más tarde, cautivó a una nueva generación como el antagonista en Euphoria, donde su actuación dejó una impresión duradera.

Tributo de colegas y amigos

Tras conocerse la triste noticia de su muerte, muchas estrellas de Anatomía de Grey compartieron mensajes emotivos. Kevin McKidd, quien interpreta a Owen Hunt, honró a Dane en Instagram, mientras que Kim Raver lo describió como una «luz» en el set.

Alyssa Milano, con quien trabajó en Charmed, recordó su sentido del humor único y su amor por su familia, destacando su dedicación como padre.

La lucha contra la ELA

La esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad neurodegenerativa que afecta el control motor y puede llevar a una pérdida progresiva de la movilidad. En meses recientes, Dane se convirtió en defensor de la concienciación sobre esta patología, compartiendo su experiencia y los desafíos emocionales que enfrentó después de recibir su diagnóstico.

En entrevistas, reflexionó sobre su lucha y el miedo de dejar a sus hijas demasiado pronto, destacando la conexión profunda con su familia en estos momentos difíciles.