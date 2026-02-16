CGT se Reúne para Definir Paro General por la Reforma Laboral

Mientras el Gobierno de Javier Milei busca acelerar el tratamiento de la reforma laboral en la Cámara de Diputados, la CGT se prepara para una respuesta contundente, convocando a un paro general en rechazo al proyecto. Este lunes se llevará a cabo una reunión virtual clave donde se definirán los próximos pasos.

El clima en el ámbito laboral se torna cada vez más tenso. Las negociaciones del Gobierno con sus aliados para implementar la reforma laboral continúan, pero la resistencia de la CGT podría marcar un punto de inflexión en esta disputa.

Nuevas Perspectivas para la Reforma Laboral

La administración de Javier Milei está centrada en avanzar con cambios significativos en la legislación laboral, apuntando a promover mayor flexibilidad en el mercado de trabajo. Sin embargo, este enfoque ha generado una fuerte oposición entre los sindicatos, que argumentan que las medidas propuestas amenazan derechos adquiridos por los trabajadores.

La CGT y su Respuesta a la Reforma

Este lunes, los líderes de la CGT se reunirán de manera virtual para evaluar la situación actual y definir la estrategia a seguir. La posibilidad de un paro general se encuentra sobre la mesa, lo que podría desencadenar una ola de movilizaciones en todo el país.

Expectativas en el Ámbito Político y Social

Las decisiones que se tomen en esta reunión serán determinantes no solo para el futuro de la reforma en cuestión, sino también para la estabilidad social en Argentina. Los sectores industriales y comerciales ya muestran preocupación por el impacto que un paro podría tener en la economía.

¿Qué Sigue Para el Gobierno y los Sindicatos?

A medida que avanza el cronograma legislativo, la atención se centra en cómo el Gobierno y la CGT manejarán sus diferencias. Las próximas semanas serán claves para entender si se logrará un consenso o si la confrontación se intensificará.