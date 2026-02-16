Sin pagos en ANSES: Lunes y martes feriado XXL. ¿Quiénes cobran el miércoles 18 de febrero?

La ANSES ratificó que el miércoles 18 de febrero de 2026 se reanudan los pagos de jubilaciones y asignaciones tras el feriado de Carnaval. Con un aumento significativo, estas prestaciones buscan mejorar la calidad de vida de los beneficiarios.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ha anunciado un aumento del 2,85% en las jubilaciones, pensiones y diferentes asignaciones a partir de febrero de 2026. Esta alza se aplica siguiendo la movilidad correspondiente y refleja la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) reportado por el INDEC.

Aumentos Importantes en las Jubilaciones

Con este ajuste, la jubilación mínima alcanzará los $359.254,34. A este monto se le sumará un bono previsional de $70.000, elevando el total a $429.254,34. Por su parte, la jubilación máxima se fijará en $2.417.441,64.

Beneficios de Las Pensiones

El aumento también se aplicará a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y a las Pensiones No Contributivas (PNC), que mantendrán el refuerzo extraordinario otorgado por el Gobierno nacional. No se requiere realizar trámites adicionales, el incremento se verá reflejado automáticamente en la cuenta bancaria.

Fechas de Pago para Beneficiarios

Jubilaciones y Pensiones Mínimas

Los titulares con documentos que finalizan en 5 recibirán tanto el haber como el bono de $70.000.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar

Los beneficiarios con documentos terminados en 5 también cobrarán según la nueva normativa.

Asignación por Embarazo

Correspondiente a los titulares con documentos finalizados en 4.

Asignación por Prenatal

Los beneficiarios cuyo DNI termine en 6 y 7 recibirán su pago en la misma fecha.

Consulta de Fechas y Medios de Cobro

Para conocer la fecha y el medio de cobro, los beneficiarios pueden:

1. Visitar el sitio web de ANSES y acceder a la opción Calendario de pagos.

2. Ingresar a mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social.

3. Utilizar la aplicación de mi ANSES para consultar sus datos de cobro.

4. Contactar a la modalidad de Atención Virtual con sus datos personales para consultas rápidas.