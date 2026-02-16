Once provincias en alerta por tormentas

Pronóstico de Carnaval: Calor en Buenos Aires y Tormentas en el Interior

A medida que la lluvia del domingo se disipa, muchos se preparan para disfrutar de un lunes cálido y soleado en la Capital y el Gran Buenos Aires. Sin embargo, el clima en otras provincias presenta serias advertencias.

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este lunes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y el Gran Buenos Aires se espera un cielo mayormente nublado, que se despejará ligeramente durante la noche. La temperatura máxima alcanzará los 30 grados, mientras que la mínima fue de 19.9 grados a primera hora de la mañana. El viento, que provendrá del este, generará ráfagas de entre 42 y 50 km/h en horas nocturnas.

Un Martes de Nubes y Posibles Chaparrones

Para el martes, las nubes dominarán el cielo, iniciando el día cubierto. Las temperaturas se mantendrán entre los 22 y 30 grados, y aunque la lluvia es poco probable, existe una leve posibilidad de chaparrones a lo largo del día.

Turismo en la Costa Atlántica: Clima Similar pero Más Fresco

Aunque CABA y la provincia no están bajo ningún alerta, la costa atlántica experimentará condiciones similares, aunque con temperaturas más frescas. En lugares como Mar del Plata y Pinamar, se anticipa que las temperaturas varíen entre 15 y 26 grados, con ráfagas de viento por encima de los 50 km/h.

Alerta Amarilla en 11 Provincias por Tormentas

Desafortunadamente, 11 provincias se preparan para tormentas severas, afectando regiones que son populares entre los turistas. El alerta amarilla abarca: Provincias Afectadas por Tormentas Fuertes El norte de Río Negro, el este de Neuquén, casi todo San Luis, gran parte de Córdoba (incluida su capital), el centro, este y norte de Mendoza, el norte de Santa Fe, casi toda Corrientes, el este de Chaco, el sur de Santiago del Estero y el norte de Jujuy.

Detalles del Clima en Córdoba y Corrientes

Córdoba se verá impactada por tormentas aisladas de diversa intensidad, algunas de ellas potencialmente fuertes, con lluvias intensas y ráfagas que podrían alcanzar los 80 km/h, acumulando precipitaciones de entre 30 y 70 mm en cortos períodos. Un panorama similar se prevé para Corrientes y Jujuy, donde las festividades de Carnaval se verán interrumpidas por el mal tiempo.

Condiciones en Mendoza y Otras Regiones