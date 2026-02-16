Dos turistas extraviados en Lago Puelo son rescatados de madrugada

Durante la madrugada del domingo, un exitoso operativo de rescate permitió encontrar a dos turistas de Buenos Aires que se habían extraviado en el Cerro Currumahuida, en Lago Puelo. Ambos regresaron sanos y salvos tras varias horas de búsqueda.

El Cuartel de Bomberos Voluntarios de Lago Puelo activó el protocolo de búsqueda a la 0:40 después de recibir reportes de que la pareja no había vuelto de su excursión. A partir de ese momento, un equipo de rescate se desplegó en la zona montañosa para localizarlos.

Los bomberos lograron establecer contacto con los turistas alrededor de las 3:35, tras intensas horas de rastrillaje. Gracias a su trabajo y dedicación, la pareja fue finalmente rescatada.

El Uso de Tecnología en el Rescate

Para optimizar la búsqueda, se utilizó un dron proporcionado por el Área Técnica de la Brigada de Incendios de Las Golondrinas. Esta herramienta tecnológica resultó fundamental para cubrir el difícil acceso de la zona montañosa, facilitando la localización de los extraviados.

Un Regreso Seguro

Finalmente, a las 6:35, los turistas fueron llevados a bordo del móvil de rescate. Según el informe oficial, ambos se encontraban en buen estado de salud y fueron acompañados de vuelta sin complicaciones.

El cuartel de bomberos subrayó la importancia del uso de tecnología en operaciones de rescate y confirmó que siguen trabajando para mejorar la seguridad en este tipo de intervenciones. La eficiente acción del equipo subraya la relevancia de estar preparados ante cualquier eventualidad en la naturaleza.