Chaco disminuye Ingresos Brutos al 2,90% y presenta plan de alivio fiscal

Los contribuyentes chaqueños celebran la noticia: a partir del 1 de enero de 2026, la alícuota general y mayorista del Impuesto sobre los Ingresos Brutos se reducirá al 2,90%, según anunció el Ministerio de Hacienda y Finanzas de la provincia.

Esta medida, presentada como un paso significativo por parte del Gobierno provincial, promete posicionar a Chaco entre las provincias con menor carga impositiva en el país, buscando así incentivar al sector privado y fomentar el crecimiento económico.

Una Nueva Estrategia Tributaria

Con esta reducción, el Ejecutivo afirma que se busca implementar un “cambio de paradigma” en el sistema tributario de la región. Tanto la alícuota general como la de la actividad mayorista se verán beneficiadas, como parte de una estrategia que pretende disminuir la presión fiscal y facilitar las condiciones para la inversión y producción en Chaco.

Alivios Fiscales Adicionales

Desde el año pasado, el Ejecutivo ha implementado diversas medidas de alivio fiscal para sectores específicos como el campo, comercio, alquileres y productores de seguros. Estas políticas están diseñadas para priorizar la actividad económica y promover el desarrollo territorial, creando un entorno más propicio para los negocios.

Además, se ha puesto en marcha un impuesto sobre los billetes de lotería, cuyo 80% de la recaudación se destina al fortalecimiento del sistema de salud pública, un área crítica para el bienestar de la población chaqueña.

Compromiso con la Gestión Responsable

Las autoridades provinciales aseguran que estas decisiones forman parte de un “modelo de gestión responsable”, orientado a mejorar las finanzas públicas, reducir la carga impositiva y reinvertir en sectores considerados prioritarios. Según el Gobierno, la reducción en Ingresos Brutos junto con estas medidas complementarias refleja una estrategia de mediano plazo que busca mantener la previsibilidad fiscal y evitar improvisaciones que puedan afectar el desarrollo económico de la provincia.