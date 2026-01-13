El devastador recuerdo del mar en Bristol: el pánico de 1954 en Mar del Plata

La reciente ola descomunal que sacudió Santa Clara del Mar el lunes tiene un paralelismo inquietante con un suceso del pasado, específicamente el 21 de enero de 1954, cuando un fenómeno similar sorprendió a los bañistas de Mar del Plata.

El evento de mediados del siglo XX fue registrado por el archivo histórico del diario La Capital de Mar del Plata, que documentó cómo la ola de «extraordinaria altura y violencia» invadió las playas en un día soleado, antes de que el mar mostrara señales de peligro.

Escenas de Caos en 1954

El 21 de enero, olas titánicas sacudieron la arena con una fuerza abrumadora, creando un escenario de alarma en la Playa Bristol. Miles de personas, aterrorizadas, perdieron de vista a sus hijos en medio del tumulto. Los bañistas fueron sorprendidos por corrientes enroladas que necesitaban una respuesta inmediata. La valentía de los guardavidas y el personal de Asistencia Pública fue crucial para atender la emergencia.

¿Hubo Muertes en el Desastre de 1954?

A pesar de la magnitud del fenómeno, las autoridades de la Subprefectura Marítima confirmaron que no hubo víctimas fatales. Sin embargo, se reportaron once casos de asfixia, de los cuales las personas lograron ser reanimadas gracias a maniobras de respiración artificial llevadas a cabo en la misma playa. La determinación de los turistas y los rescatistas evitó que la situación se tornara en una tragedia mayor.

Antecedentes Históricos de Eventos Similares

La memoria histórica de La Capital también evoca otros episodios similares. En 1945, en la Escollera Norte, cuatro olas colosales sorprendieron a los veraneantes, dejando un saldo de numerosos heridos y provocando pánico generalizado. Estos incidentes subrayan que las «mareas meteorológicas» son un riesgo latente, aunque poco frecuente, en la costa marplatense.

La historia nos recuerda que la naturaleza puede ser impredecible y que, en ocasiones, el océano trae consigo sorpresas que nos enfrentan a la fragilidad de nuestra existencia.