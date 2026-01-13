Israel Listo para Iniciar Construcción de Desvío en el Corazón de Cisjordania

La construcción de un nuevo bypass en la ocupada Cisjordania comenzará el próximo mes, restringiendo el acceso palestino y consolidando la anexión de un área crítica para la creación de un futuro estado palestino.

El bypass, parte de un plan más amplio para desarrollar un asentamiento ilegal en el área de E1, al este de Jerusalén, fragmentará aún más la Cisjordania ocupada. El ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, afirmó que estas obras buscan “enterrar la idea de un estado palestino”.

Detalles del bypass y sus implicaciones

Diseñada como un corredor de tránsito sellado para vehículos palestinos, la nueva carretera proporcionará a Israel un pretexto para restringir el acceso de palestinos a las rutas existentes, quedando estas solo para vehículos israelíes.

Una herramienta de anexión

La construcción de este bypass, apodado “carretera de soberanía”, comenzó su debate en 2020 bajo el mando del entonces ministro de Defensa, Naftali Bennett, quien destacó su importancia para la política de anexión: “Estamos aplicando soberanía en actos, no en palabras”, afirmó.

Impacto en la estructura social y territorial

El área de E1 representa aproximadamente el 3% de la Cisjordania ocupada, fundamental para el desarrollo de un futuro estado palestino. Opositores de la obra la denominan “carretera del apartheid” por la segregación del transporte entre palestinos e israelíes.

Según la experta en asentamientos Hagit Ofran, este bypass será un instrumento para la limpieza étnica de las comunidades palestinas que aún residen en la región. “Quieren la tierra, pero no a la gente”, afirmó.

Consecuencias para las comunidades palestinas

Si se lleva a cabo la construcción del asentamiento, se cortará la comunicación entre el norte y el sur de Cisjordania y se aislará aún más Jerusalén Este de otras comunidades palestinas. Este proyecto ya ha comenzado a afectar a las comunidades cercanas, como As Saraiya, cuyo hogar está previsto ser demolido.

Reacciones y oposiciones

En respuesta a la notificación de inicio de obras, los palestinos afectados han solicitado la intervención de los tribunales israelíes para detener el bypass. Las decisiones de la corte todavía están pendientes, pero el temor persiste sobre un futuro de desalojo y aislamiento para estas comunidades.

Además, más de 3,000 viviendas están proyectadas para ser construidas en E1, sumándose a la presión sobre la infraestructura existente y complicando aún más la vida cotidiana de los palestinos.

Las reacciones internacionales

En el último año, más de 20 naciones, incluyendo el Reino Unido, Francia y Canadá, han condemnado la expansión de asentamientos por considerarla una violación inaceptable del derecho internacional, aumentando la tensión en la región.

Un fallo del Tribunal Internacional de Justicia de la ONU en 2024 reiteró que la ocupación israelí de los territorios palestinos es ilegal y pidió su finalización inmediata y reparaciones completas.

A pesar de esto, el gobierno israelí ha continuado con su agenda de expansión de asentamientos, sin enfrentar una oposición significativa en el ámbito político interno.