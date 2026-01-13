Escondido en el sótano por un tornado, emerge como el nuevo favorito de Stranger Things

Con el lanzamiento de la quinta y última temporada de Stranger Things, Jake Connelly se convierte en una de las nuevas estrellas del fenómeno de Netflix, cautivando a la audiencia con su carisma y talento.

La historia de Jake Connelly es un verdadero cuento de hadas moderno. Originario de Chicago, este joven actor, a sus apenas 13 años, ha logrado captar la atención de millones como el malhablado y provocador Derek Turnbow, un personaje que, aunque comenzó como un típico niño problemático, rápidamente se transformó en uno de los favoritos del público por su humor y valentía.

Un Comienzo Prometedor

Connelly no comenzó su carrera en la actuación de manera convencional. Todo comenzó cuando un director buscaba un niño con gafas para un anuncio y, buscando a través de amigos, llegó a Jake. Después de audicionar, logró su primera aparición en un comercial.

De Publicidad a Netflix

En 2022, participó en el cortometraje Between the Silence, pero su gran oportunidad llegó con *Stranger Things*. Mientras la mayoría pensaba que filmaba un documental sobre una marca de mayonesa, Jake se encontraba en el emblemático Hawkins de los años 80.

La Audición y el Papel que Cambió su Vida

La audición para *Stranger Things* fue un momento crucial en su vida. Jake fue consciente de la magnitud del proyecto, y aunque inicialmente lo vio como una aventura poco probable, su determinación lo llevó a ser elegido. Recuerda con emoción cómo la noticia llegó durante una alerta de tornado en su casa.

La Magia del Rodaje

El set fue una mezcla de nervios y alegría. Jake, quien crecía viendo la serie, tuvo el apoyo de los actores originales, como Millie Bobby Brown, quien le ofreció amistad y consejos sabios sobre el mundo del espectáculo.

El Desafío de Ser Joven en la Industria

La primera experiencia en el set no fue solo actuar. Connelly compaginó su trabajo con los estudios, aprendiendo a llevar su vida entre las luces y la responsabilidad.

Un Mentor Inesperado

Jamie Campbell Bower, otro de los actores, se convirtió en su mentor, dándole consejos sobre cómo manejar la fama y mantenerse humilde. Jake recordó un encuentro casual que lo marcó profundamente y lo ayudó a lidiar con la presión de ser parte de un fenómeno global.

Un Personaje que Evoluciona

A medida que avanzaba la temporada, Derek pasó de ser un niño problemático a un aliado valiente. Las frases memorables y situaciones inesperadas han hecho que su personaje sea asombrosamente popular en redes, convirtiéndose en un fenómeno de memes.

La Vida Escolar y la Fama

El entorno escolar de Jake no estuvo exento de sorpresas; sus compañeros no dudaron en pedirle selfies y autógrafos, incluso ofreciéndole regalos a cambio de spoilers de la serie. Aunque divertido, Jake manejó bien la fama que le trajo su papel en un éxito mundial.

Mirando Hacia el Futuro

Con su creciente popularidad, que incluye 2.1 millones de seguidores en Instagram, Connelly ha captado la atención del público y la industria. A pesar de sus logros, se mantiene humilde y dedicado a su carrera.

Lo Que Vendrá

El 12 de enero lanzará un documental titulado One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5, donde los fans podrán profundizar en su experiencia detrás de cámaras y conocer más sobre este joven talento.